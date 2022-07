Teure Parkplätze: Wenn Autofahrer zur Kasse gebeten werden. SWR Fernsehen Baden-Württemberg

SWR - Südwestrundfunk

Stuttgart (ots)

"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 7. Juli 2022 im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Cecilia Knodt

Anwohnerparken wird in vielen Städten teurer. Wie sinnvoll sind die Gebühren? "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet am Donnerstag, 7. Juli ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg und im Anschluss in der ARD Mediathek.

Einen Bewohnerparkausweis gibt es in Stuttgart bereits für 30,70 Euro im Jahr. In Freiburg hingegen kostet das Anwohnerparken für Golfklasse-Fahrzeuge mittlerweile 360 Euro - so viel wie nirgendwo sonst im Land. Aber auch andere Städte haben mittlerweile die Preise für das Parken erhöht. Möglich macht die Erhöhung seit diesem Jahr eine Gesetzesänderung in Baden-Württemberg, mit der das Verkehrsministerium zum Klimaschutz beitragen möchte. Ist das ökologisch sinnvoll oder belasten die hohen Parkgebühren lediglich Innenstädte und Anwohner:innen?

Weitere Themen der Sendung:

Atomkraft: ja, bitte! Soll Neckarwestheim länger am Netz bleiben? Gast im Studio: Raimund Haser (CDU), energiepolitischer Sprecher

Brandsatz im Elektrogerät - wenn Akkus Feuer fangen

