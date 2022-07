SWR - Südwestrundfunk

Wie wird Zerstörungswut und Vandalismus gestoppt?

Kulturgüter in Rheinland-Pfalz zerschlagen, beschmiert und angezündet

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!", Do., 7. Juli 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Mainz (ots)

Über zerstörerischen Vandalismus von rheinland-pfälzischen Kulturgütern und eventuellen Möglichkeiten diesen zu verhindern berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 7. Juli 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek. Gedreht wurde unter anderem in Saarburg, Bingen, Alzey und Bad Kreuznach.

Viele Bürger:innen können nicht fassen, was sie inzwischen in den Städten und auf dem Land sehen. Da werden auf dem Friedhof Toilettentüren eingetreten, Holzbänke angezündet und die Wegmarkierungen auf Wanderwegen runtergerissen. Nicht mal vor öffentlichen Blumenrabatten, Kapellen, Heiligenhäuschen oder Schutzhütten machen die "Vandalen" halt. In Saarburg traf diese Zerstörungswut sogar eine Krippe mit lebensgroßen Figuren. Sie wurden samt Christuskind von einer hohen Mauer geworfen. Kommunen wie Bingen am Rhein zahlen jährlich Zehntausende Euro für Wachdienste, die in den öffentlichen Anlagen die gröbsten Schäden verhindern. Trotzdem wurden allein im vergangenen Jahr in Bingen auf dem Gelände der früheren Landesgartenschau Einrichtungen für 100.000 Euro zerstört: Kein Einzelfall. Die "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Enno Osburg und Fabian Janssen haben Bürger:innen getroffen, die an den unglaublichen Beschädigungen schier verzweifeln. Sie sind der Frage nachgegangen: Wie lassen sich Zerstörungswut und Vandalismus stoppen?

Weitere Themen der Sendung:

"Zur-Sache"-Serie: Mensch & Natur - Neuanfang an der Ahr

Dazu im "Zur Sache"-Studio: Werner Eckert, SWR Umweltexperte

Erinnerungen an die Flutnacht: "Der Held der keiner sein mag"

Wanderschäfer in Not - Was hilft gegen hohe Behördenauflagen, steigende Kosten und fallende Einnahmen?

Tür für Verbrenner wieder offen - Doch können E-Fuels tatsächlich Milliarden Liter Benzin- und Diesel umweltfreundlich ersetzen?

Zur Sache hilft: Krankenkasse verweigert Seniorin Spezial-Rollstuhl

