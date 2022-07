SWR - Südwestrundfunk

SWR verbessert DAB+ Versorgung im Landkreis Konstanz

Inbetriebnahme des Standortes Konstanz am Mittwoch, 6. Juli 2022

Mainz/Stuttgart (ots)

Der Südwestrundfunk (SWR) baut sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB+ in Baden-Württemberg weiter aus. Durch die Inbetriebnahme des Standortes Konstanz am Mittwoch, 6. Juli 2022, verbessert sich die DAB+ Versorgung in Konstanz und entlang der B33 zwischen Konstanz und Radolfzell, dem Bodanrück, sowie entlang der B31 zwischen Meersburg und Ludwigshafen im Frequenzblock (Kanal) 8A. Vom Südwestrundfunk sind dann im DAB+ Ensemble "SWR BW S" folgende Programme zu empfangen: SWR1 BW, SWR2, SWR3, SWR4 BW (SWR4 FN, SWR4 FR, SWR4 TU, SWR4 S und SWR4 UL), SWR Aktuell und DASDING.

DAB+ steht für "Digital Audio Broadcasting", die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne in digitaler Qualität. DAB+ bietet beste Klangqualität. Zudem ist das digitale Signal weniger störanfällig und sehr robust, selbst mobil beim schnellen Autofahren. Neben den Audiosignalen können multimediale Zusatzdienste wie aktuelle Nachrichten, Verkehrsdaten, Wettergrafiken, Interpreten- und Musiktitel oder Bilder übertragen werden.

Wer Fragen zum Thema hat, kann sich gerne an die technische Beratung des SWR, technischeberatung@SWR.de, Tel. 0711 2851 11555, wenden.

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell