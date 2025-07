Gefährliche Urlaubsfalle: Kriminelle nutzen echte Hoteldaten für perfiden Betrug

Jena (ots) - Ein Blick ins Wohnzimmer, in den Laden oder auf den Parkplatz - bequem per App von unterwegs. Was vielen Menschen ein Gefühl von Sicherheit gibt, kann in Wahrheit zum Risiko werden. Weltweit sind rund 40.000 Überwachungskameras offen im Internet zugänglich - schlecht gesichert und manchmal sogar ohne Passwort. Auch in Deutschland sind etwa 1.000 Geräte ...

mehr