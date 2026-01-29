Körber AG

Körber erhöht seinen Anteil am Godrej Körber Joint-Venture auf 100 Prozent

Hamburg, Deutschland / Mumbai, Indien (ots)

Körber hat die verbleibenden Anteile an Godrej Körber Supply Chain Limited von Godrej & Boyce übernommen und das Unternehmen damit zur hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Technologiekonzerns gemacht. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von Körber in Indien und im asiatisch-pazifischen Raum nach Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit im Rahmen eines Joint Ventures.

Seit seiner Gründung hat Godrej Körber die globale Technologieführerschaft von Körber mit der fundierten Marktkenntnis von Godrej kombiniert und sich als zuverlässiger Partner für intelligente Lagerautomatisierung und Materialflusslösungen in ganz Indien etabliert. Das Unternehmen hat bedeutende Projekterfolge erzielt, eine starke Präsenz in Branchen wie E-Commerce, FMCG und Pharmazeutika aufgebaut und zur Transformation der indischen Supply-Chain-Branche beigetragen.

Mit dieser Übernahme integriert das Körber-Geschäftsfeld Supply Chain seine indischen Aktivitäten vollständig. Dadurch erhält das Unternehmen einen verbesserten Zugang zu einem globalen Ökosystem aus Forschung und Entwicklung, Robotik und Software-Innovationen.

"Der Erwerb der verbleibenden Anteile an Godrej Körber und die vollständige Integration unserer indischen Aktivitäten eröffnen neue Möglichkeiten für Innovationen und Investitionen, um Mehrwert für unsere Kunden in einer der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt zu schaffen. Geleitet von unserer Ambition für das nächste Jahrzehnt, werden wir die Zukunft der Supply Chain und der Fertigung gestalten - immer zum Nutzen unserer Kunden", sagt Stephan Seifert, CEO von Körber.

"Mit der vollständigen Übernahme stärken wir unsere lokale Organisation und verbessern die Kundennähe. Dieser Übergang ermöglicht es uns, die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu verstehen, sie schneller zu bedienen und stärkere lokale Kompetenzen aufzubauen. Indien ist nun ein Eckpfeiler unseres globalen Supply-Chain-Geschäfts", sagt Helena Garriga, Mitglied des Körber-Konzernvorstands und verantwortlich für das Geschäftsfeld Supply Chain.

"Als Teil von Körber können wir besser das Know-how unseres Unternehmens nutzen und erstklassige Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen anbieten, die auf die besonderen Bedürfnisse der Region zugeschnitten sind. Mit dem neuen Eigentümermodell verstärkt Körber sein Engagement in den schnell wachsenden Märkten Indien und Asien-Pazifik mit Indien als strategischer Knotenpunkt für die regionale Entwicklung. Unsere Teams sind hochmotiviert, um dieses nächste Kapitel zu gestalten", sagt Suunil Dabral, Senior Vice President and Head of Region APAC, Körber-Geschäftsfeld Supply Chain.

