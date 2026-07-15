Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER

Wine Awards 2026: Der Feinschmecker ehrt prägende Persönlichkeiten der internationalen Weinwelt

Hamburg (ots)

Auszeichnungen für Egon Müller, Steffen und Andreas Rings, Eben Sadie und Jade Gross. Die Preisverleihung findet am 14. November im Grand Elysée Hamburg im Rahmen einer großen Gourmet-Gala statt.

Mit den Wine Awards 2026 zeichnet Der Feinschmecker erneut herausragende Persönlichkeiten der internationalen Weinwelt aus. Die Preisverleihung zählt zu den renommiertesten Ehrungen der Branche im deutschsprachigen Raum. Zu den diesjährigen Preisträgern gehören der weltberühmte Experte für edelsüße Rieslinge, Egon Müller IV., die renommierten Pfälzer Winzerbrüder Steffen und Andreas Rings, der südafrikanische Ausnahme-Winzer Eben Sadie sowie die spanische Newcomerin Jade Gross. Die Auszeichnungen werden am 14. November 2026 im Rahmen einer Gourmet-Gala im Hotel Grand Elysée Hamburg verliehen.

"Seit 2003 würdigen die Wine Awards Persönlichkeiten, die die internationale Weinwelt mit handwerklicher Exzellenz, Talent und einer unverwechselbaren Handschrift prägen. Unsere diesjährigen Preisträger stehen exemplarisch für die Vielfalt, Innovationskraft und Qualität, die den Wein heute weltweit auszeichnen. Mit der Gala möchten wir diese besonderen Leistungen sichtbar machen und zugleich die Menschen hinter den Weinen ehren", sagt Gabriele Heins, Chefredakteurin von Der Feinschmecker.

Die Preisträger der Wine Awards 2026

Award für das Lebenswerk: Egon Müller IV. (Saar)

Mit seinen edelsüßen Rieslingen zählt Egon Müller seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des deutschen und internationalen Weinbaus. Seine Weine sind stilprägend, unverwechselbar und stehen weltweit für außergewöhnliche Finesse, Langlebigkeit und Herkunft.

Winzer des Jahres: Steffen und Andreas Rings (Pfalz)

Die Brüder Rings haben ihr Familienweingut innerhalb weniger Jahre zu einer der renommiertesten Adressen Deutschlands entwickelt. Mit terroirgeprägten Rieslingen und Pinot Noirs stehen sie beispielhaft für die moderne deutsche Weinkultur.

Weinlegende: Eben Sadie (Südafrika)

Mit seinen charakterstarken Weinen aus dem Swartland hat Eben Sadie die internationale Wahrnehmung südafrikanischer Spitzenweine nachhaltig geprägt. Seine Weine gelten weltweit als Referenz für die Region - durch ihn ist das Swartland erst zur Herkunft von Kultwein geworden.

Newcomerin des Jahres: Jade Gross (Rioja, Spanien)

Die Winzerin mit schillernder Biografie sorgt mit einer eigenständigen Interpretation der Rioja für Aufmerksamkeit und steht für eine neue Generation internationaler Spitzenwinzerinnen in Spanien.

Zwei weitere Auszeichnungen sind eine Überraschung:

Der Titel "Weingourmet des Jahres" geht an eine Persönlichkeit aus Kultur, Gesellschaft oder Medien, die sich in besonderer Weise für Weinkultur und Genuss engagiert. Außerdem zeichnet Der Feinschmecker den Gewinner des Deutschen Riesling-Cups 2026 aus. Dieser wird bei einer großen Blindverkostung mit einer Expertenjury Ende Oktober ermittelt und auf der Gala bekannt gegeben.

Die Gala des Jahres in Hamburg: Wine Awards

Die feierliche Verleihung findet am 14. November 2026 im Grand Elysée Hamburg statt. Rund 450 Gäste werden erwartet. Durch den Abend führen TV-Moderatorin Inka Schneider und Jazz-Pianist Joja Wendt. Dazu gestalten 15 renommierte Spitzenköchinnen und -köche, darunter Christoph Rüffer, Alexander Herrmann, Rosina Ostler, Dennis Kuckuck, Nelson Müller, Cornelia Poletto, Johann Lafer und Ricky Saward, ein Walking Dinner. Die ausgezeichneten Winzerinnen und Winzer schenken ihre Weine persönlich aus.

Weitere Infos: www.feinschmecker.de/wein/wine-awards/2026

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