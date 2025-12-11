Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER

Der Feinschmecker-Weinguide 2026: Die besten 500 Weingüter Deutschlands

Umfangreicher redaktioneller Guide in der aktuellen Ausgabe von Der Feinschmecker

Experten-Team verkostete rund 4000 deutsche Weine, vom Sekt bis zur Auslese

Weintipps für jedes Budget

Der aktuelle Jahrgang 2024 stellte viele deutsche Winzerinnen und Winzer mit einem sehr warmen Frühjahr, einem katastrophalen Spätfrost und viel Regen vor außergewöhnliche Herausforderungen. Trotz aller Widrigkeiten präsentieren sich die Weine jetzt überraschend kraftvoll, extraktreich und aromatisch - tolle Cool-Climate-Weine, die zeigen, was kühle Weinregionen so besonders macht. Die 500 besten Weine stellt Der Feinschmecker seit 2000 jährlich in einem Pocket Guide und online unter www.feinschmecker.de vor, jeweils mit Beschreibung, Bewertung und Weintipps für jedes Budget. Für die neue Ausgabe des Wein Guide (liegt der Feinschmecker-Ausgabe 1/2026 bei) verkosteten dreizehn erfahrende Jurorinnen und Juroren mehr als eine Woche lang die rund 4000 von den Betrieben eingesandten Weine des aktuellen Jahrgangs.

"Besonders die Burgundersorten glänzen dieses Jahr mit intensiver Aromatik, während die Rieslinge eine ausgewogene Balance aus Frucht, Säure und mineralischem Rückgrat zeigen. Auch als Sekt macht der Riesling in diesem Jahrgang eine sehr gute Figur, hochwertige deutsche Schaumweine kommen inzwischen aus nahezu allen deutschen Weinregionen", erklärt Gabriele Heins, Chefredakteurin von Der Feinschmecker. "Was zunächst nach einem schwierigen Jahr aussah, entpuppt sich im Glas als beeindruckende Kollektion charakterstarker, aromatisch klarer Gewächse."

Alkoholfreie Weine scheinen trotz offizieller Berichte jedoch ein Nischenthema zu bleiben: Hohe Produktionskosten, hohe Zuckerwerte und oft eine wenig überzeugende Aromatik bremsen die Nachfrage, weshalb sie wohl auch in den Verkostungen der Feinschmecker-Jury kaum vertreten waren. Positiv entwickelt sich jedoch der Erlebnisfaktor: Kreative Formate wie Yoga und Konzerte im Weinberg oder Weinhotel-Angebote machen Wein für Gäste erlebbarer denn je.

Zum Winzer des Jahres kürte der Feinschmecker Sebastian Fürst aus Franken. "Kaum irgendwo sonst im Land werden so konstant so gute Spätburgunder erzeugt. Auch die aktuelle Kollektion zeigt, wie feinfühlig und souverän Sebastian Fürst das Erbe seines Vaters Paul in die Zukunft führt, auch mit Blick auf naturschonenden Wein. 2023 und 2022 sind große Weine, die im Werden begriffen sind", begründet die Jury ihre Wahl.

Über die Auszeichnung Entdeckung des Jahres darf sich der 32-jährige Hans-Christoph Stolleis aus der Pfalz freuen, der die Jury mit einer starken, stimmigen Kollektion überzeugt hat. "Vom Easy-Drinking-Riesling bis zum pointierten Lagen-Charakter ist jeder der biozertifizierten Weine auf den Punkt", so die Expertenmeinung.

Zur Kollektion des Jahres haben die Feinschmecker-Jurorinnen und -Juroren die Weingüter GeheimratJ. Wegeler aus dem Rheingauauserkoren. Sie besteht ausschließlich aus Riesling und hat die Jury mit stilistischer Klarheit, handwerklicher Präzision und Klasse beeindruckt.

Die Feinschmecker-Aufsteiger des Jahres sind:

Weingut Eva Fricke, Rheingau Griesel & Compagnie, Hessische Bergstraße Weingut Toni Jost, Mittelrhein Weingut Joh. Bapt. Schäfer, Nahe Weingut Schwedhelm, Pfalz Weingut Gröhl, Rheinhessen Weinbau Meyer, Franken Weingut Leon Gold, Württemberg Weingut Carlo Schmitt, Mosel Weingut Andreas Dilger, Baden

Zur Jury des Wein Guide 2026 gehörten: Kristine Bäder, Ina Finn, Gabriele Heins, Miguel Montfort, Carine Patricio, Dr. Jens Priewe, Christoph Raffelt, Nicole Retter, Sebastian Russold, Ingo Swoboda, Levent Tarhan, Kersten Wetenkamp und Maximilian Wilm.

Hier geht es zu den 500 besten Weingütern: https://www.feinschmecker.de/best-of/winzer-und-weine

