Dr. Hauschka bei den 75. Internationalen Filmfestspielen in Venedig

Venedig (ots) - Dr. Hauschka und German Films treten zum ersten Mal zusammen bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig auf. German Films veranstaltet in Kooperation mit Dr. Hauschka den internationalen Pressecocktail zu Ehren des im diesjährigen Wettbewerb laufenden Filmes 'NEVER LOOK AWAY (WERK OHNE AUTOR)' von Oscar-Preisträger Florian Henckel von Donnersmarck sowie den weiteren Festivalbeiträgen 'WHY ARE WE CREATIVE?' von Hermann Vaske, 'ADAM & EVELYN von Andreas Goldstein und 'HAPPY LAMENTO' von Alexander Kluge.

Neben der Nominierung für den Goldenen Löwen in Venedig ist NEVER LOOK AWAY (WERK OHNE AUTOR) von Oscar-Preisträger Florian Henckel von Donnersmarck die deutsche Einreichung bei den Academy Awards 2019 in der Kategorie 'Best Foreign Language Film'.

Im Rahmen der Filmfestspiele in Venedig kreierten Dr. Hauschka International Make-up Artist Karim Sattar und sein Team Dr. Hauschka Make-up Red Carpet Looks für VIP-Gäste wie Marina Abramovic, Anne Kanis, Lena Lauzemis, Christin Alexandrow, Hermann Vaske, Sebastian Koch und Paulina Keller.

Im Mittelpunkt standen hierbei die Produkte der neuen Dr. Hauschka Limited Edition 'Deep Infinity'.

Dr. Hauschka und German Films kooperieren bei internationalen Filmfestspielen zur Unterstützung Filmschaffender und Bewerbung deutscher Filme im Ausland.

Dr. Hauschka engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich Film und Fernsehen, beispielsweise durch Masken- und Produktausstattungen, insbesondere in der Nachwuchsförderung von jungen Filmschaffenden von Filmhochschulen. So wurde beispielsweise die Maske von im diesjährigen Wettbeweb laufenden Film 'Adam und Evelyn' von Dr. Hauschka ausgestattet.

WALA Heilmittel GmbH - Aus der Natur für den Menschen

Aus der Natur für den Menschen - dieser Leitgedanke begleitet die WALA Heilmittel GmbH seit ihrer Gründung im Jahre 1935. Durch die rhythmische Anwendung polarer Qualitäten wie Wärme/ Kälte, Dunkelheit/Licht und Ruhe/Bewegung erzeugt sie Präparate, die der Gesundheit dienen. Grundlage dafür bilden Substanzen aus der Natur, die möglichst aus kontrolliert-biologischem oder Demeter-Anbau stammen und unter fairen Bedingungen gewonnen werden. Heute exportiert das Stiftungsunternehmen WALA Arzneimittel, Dr. Hauschka Kosmetik und Dr. Hauschka Med Präparate in 40 Länder.

Dr. Hauschka Kosmetik ist in autorisierten Naturkost-/Naturwaren-Fachgeschäften, Reformhäusern, Naturkosmetik-Fachgeschäften, Department Stores, Parfümerien, Apotheken, Bio-Supermärkten und bei Dr. Hauschka Naturkosmetikerinnen erhältlich.

WALA®, WALA Logo®, viaWALA®, Dr.Hauschka Med®, Dr. Hauschka®, Dr.Hauschka CulturCosmetic®, CulturCosmetic® und Dr.Hauschka Design sind eingetragene Marken der Firma WALA Heilmittel GmbH.

