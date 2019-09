ROLLING STONE

Detlev Buck ist Creative Consultant des INTERNATIONAL MUSIC AWARD (IMA)

ROLLING STONE gewinnt Regisseur und Filmpreisträger für den neuen Musikpreis

Er ist Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, Schauspieler, vielfach ausgezeichnet, in allen Genres zuhause - und nun auch kreativer Kopf hinter dem INTERNATIONAL MUSIC AWARD präsentiert vom ROLLING STONE (IMA). Detlev Buck wird als Creative Consultant federführend für die visuelle Gestaltung des Abends zuständig sein und für eine ganz eigene Bildsprache bei der Verleihung am 22. November in der Berliner Verti Music Hall sorgen. Für Buck, einen der erfolgreichsten deutschen Filmemacher, ist dies die erste Arbeit an einer großen Live-Produktion. Inhaltlich und redaktionell wird der IMA durch das ROLLING STONE Magazin vom Axel Springer Mediahouse Berlin begleitet.

Detlev Buck: "Musik spielt in meinem Leben und in meinen Filmen eine besondere Rolle. Deshalb freue ich mich wirklich sehr, den INTERNATIONAL MUSIC AWARD zu unterstützen. Eine tolle Herausforderung, besonders deshalb, weil ich hier mit einigen altgewohnten Traditionen brechen will."

Neue Wege zu kennen, Konventionen in Frage zu stellen, ist seit jeher Bucks Erfolgsrezept in allen Genres. Nach dem Durchbruch mit Komödien wie "Karniggels", "Wir können auch anders" und "Männerpension" drehte und schrieb er realistische Kriminalfilme wie "Knallhart" und "Asphaltgorillas" und machte aus der Hörspielserie "Bibi und Tina" eine erfolgreiche Kinofilmreihe für Jugendliche.

"Detlev Buck und der ROLLING STONE passen perfekt zusammen", sagt Chefredakteur Sebastian Zabel. "Nicht nur seine Kinofilme, sondern auch die Musikvideos, die er für 'Die Ärzte' und 'Wolfsheim' gedreht hat, sind heute Pop-Klassiker."

Über IMA

Der INTERNATIONAL MUSIC AWARD präsentiert vom ROLLING STONE (IMA) ist der erste deutsche Musikpreis, dessen wichtigste Kriterien Leidenschaft, Haltung und Innovation sind, ein Popkulturpreis für die digitale Generation. Von Leuten, die Musik lieben - für Leute, die Musik lieben. Ins Leben gerufen vom Axel Springer Mediahouse Berlin, inhaltlich begleitet von ROLLING STONE.

Über die Nominierungen entscheidet ein 26-köpfiges-Panel, bestehend aus internationalen Künstlern darunter Charli XCX, Liam Gallagher, Joy Denalane und Cro. Ausgezeichnet wird in insgesamt acht verschiedenen Kategorien, darunter "Commitment", "Future" und "Style". Zusätzlich wird es ein offenes Publikumsvoting in der Kategorie "Performance" sowie einen "Hero"-Preis für das Lebenswerk geben. Die erstmalige Verleihung des IMA findet am 22. November 2019 in der Berliner Verti Music Hall statt.

Über ROLLING STONE

ROLLING STONE ist eines der maßgeblichen Musikmagazine in Deutschland. 1967 in den USA gegründet, erscheint die deutsche Ausgabe seit 25 Jahren. In Print und digital befasst sich die Redaktion mit allen relevanten Themen der Popkultur - auch aus den Bereichen Film/TV, Literatur, Kunst und Gesellschaft.

