40 Jahre BSA-Akademie - 40 Jahre stark für die Branche

Saarbrücken (ots) - Am Mittwoch, den 10. Mai 2023, fand der 7. Parlamentarische Abend in der Saarländischen Landesvertretung in Berlin statt, erneut organisiert vom DSSV e. V., der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) und der BSA-Akademie. Unter dem Motto "fit & gesund in Deutschland - Fitnessstudios bewegen das Land" zeigte sich in ...

mehr