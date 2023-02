HONOR

HONOR präsentiert das HONOR Magic5 Lite: Der Akku-Sieger im Curved-Design

Curved Display, kompaktes Design und ultra-ausdauernder Akku bestätigt von DxOMark - das neue Smartphone-Leichtgewicht für alle stilbewussten Menschen, die nicht zu viel ausgeben möchten, aber hohe visuelle Ansprüche haben.

HONOR, der führende Anbieter smarter Technologien, bringt heute das HONOR Magic5 Lite auf den Markt. Das neueste Lite-Modell bildet den Auftakt der HONOR Magic5-Serie und besticht durch sein hochwertiges, geschwungenes 120Hz OLED-Display, einen leistungsstarken, 3 Tage ausdauernden Akku und sein stylishes Curved-Design. Kurzum: Das elegante Mittelklasse-Smartphone bietet Nutzern hochwertige Technologie zum erschwinglichen Preis. Es darf sich zudem gleich zum Start über eine Branchenauszeichnung freuen: Im Akku-Test von DxOMark wurde es zum ausdauerndsten Handy mit der besten Laufzeit gekürt.

Brillante Details - Ein Allround-Display für höchste visuelle Ansprüche

Highlight der Neuheit ist das Display. Das 6,67 Zoll große OLED Curved Display des HONOR Magic5 Lite unterstützt eine Auflösung von 2400x1080 Pixeln und stellt bis zu 1,07 Milliarden Farben dar - für lebendige, farbgetreue Bilder mit einer unglaublichen Detailgenauigkeit. Das in seiner Klasse einzigartige Display des HONOR Magic5 Lite mit seinem verstärkten, fallgeschützten Glas, bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis, egal ob bei Filmen, monochromen Dokumenten oder farbstarken Fotos. Durch die besonders schmalen Ränder nimmt der Bildschirm ganze 93 % der Gerätefläche ein.

Hervorzuheben ist die schnelle Reaktionsfähigkeit des HONOR Magic5 Lite-Displays, die dem Nutzer besonders beim Gaming schnelle Reflexe ermöglicht. Bei einer Touch-Sampling-Rate von 300 Hz, registriert das Gerät die Eingaben des Benutzers fast augenblicklich. Die Bildschirmaktualisierungsrate von bis zu 120 Hz sorgt für flüssige Animationen und Bildläufe. Das geschwungene HONOR Magic5 Lite liegt besonders komfortabel in der Hand und glänzt mit seinem innovativen Berührungsschutz. Eine spezielle KI-Technologie verhindert versehentliche Eingaben und damit unnötigen Ärger.

Das Display des HONOR Magic5 Lite wurde mit der Low-Blue-Light-Zertifizierung des TÜV Rheinland ausgezeichnet und hat damit einen reduzierten Blaulichtanteil. Dank der branchenführenden 1920Hz PWM-Dimm-Technologie schont das Display außerdem die Augen, indem es Flackern reduziert und so deren Ermüdung bei längerem Gebrauch reduziert. Damit ist eine angenehme Bildschirmnutzung auch bei schwachen Lichtverhältnissen garantiert.

Der Akku-König trotz super schlankem Design

Obwohl das HONOR Magic5 Lite nur 7,9 mm dünn ist und gerade einmal 175 Gramm auf die Waage bringt, verfügt es über einen leistungsstarken 5100-mAh-Akku: Nach einer Ladezeit von nur 35 Minuten hat das neue Lite-Modell bereits genug Energie getankt, um bis zu 29 Stunden Musik- oder 24 Stunden Video-Streaming über YouTube, ebenso wie 19 Stunden TikTok-Browsing, bis zu 21 Stunden Durchstöbern sozialer Medien oder 11 Stunden Gaming zu genießen. In vollgeladenem Zustand wird das HONOR Magic5 Lite zum ultraausdauernden Akku-König. Das ideale Smartphone für alle, die den ganzen Tag aktiv sind und sich nicht um ihren Akkuverbrauch sorgen wollen. Auch die Tester des DxOMark sind von der Batterieleistung überzeugt: Dank des besonderen Stromsparmaßnahmen des HONOR Magic5 Lite erreicht es mit ganzen 152 Wertungspunkten die Spitzenplatzierung im Smartphone-Ranking.

Schlichte Ästhetik entfacht die Magie

Das HONOR Magic5 Lite hat das kultige Matrix Ringdesign der Magic-Serie geerbt, weshalb die Rückseite des Smartphones ein wahrer Blickfang ist. Entlang des Rings ordnet sich das leistungsstarke Triple-Kamera-System an, bestehend aus einer 64 MP Hauptkamera, einer 5 MP Weitwinkelkamera und einer 2MP Makrokamera. Perfekt für Nutzer, die ihren täglichen Lifestyle in Fotos oder Videos festhalten und diese mit nur einem Knopfdruck teilen möchten.

Mit Magic UI bis zu 36 Monate konstante Systemleistung

Das HONOR Magic5 Lite verspricht hohe Leistung bei Produktivitäts- und Unterhaltungsanwendungen. Der HONOR RAM Turbo ermöglicht dem Smartphone mehr Apps gleichzeitig zu bedienen, indem er einen Teil des Speichers als RAM nutzt und die integrierten 8 GB RAM um weitere 5 GB erweitert.

Das HONOR Magic5 Lite läuft mit einem auf Android 12 basierenden Betriebssystem, dem Magic UI 6.1. Die Anti-Aging-Engine optimiert die Systemleistung kontinuierlich und sorgt bis zu 36 Monate für ein konstantes, intelligentes Nutzererlebnis. Mit HONOR Share und Multi-Screen-Collaboration ermöglicht das neue Lite-Modell darüber hinaus schnelle Datenübertragungen und das gleichzeitige Arbeiten auf verschiedenen HONOR-Geräten, einschließlich Smartphones, Laptops und Tablets - für noch mehr Produktivität, egal an welchem Ort.

Preis und Verfügbarkeit

Das HONOR Magic5 Lite ist in drei beeindruckenden Farben erhältlich: Titanium Silver, Emerald Green und Midnight Black. Es wird auf dem MWC 2023 in Barcelona offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Ab dem 01. März 2023 wird das HONOR Magic5 Lite in Deutschland zu einem Preis ab 369,90 Euro (UVP) erhältlich sein. Der Vorverkauf für das Gerät beginnt ab dem 21. Februar unter www.hihonor.com/de/.

