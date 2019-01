Heilbronner Stimme

Heilbronner Stimme: CDU-Parteichefin Kramp-Karrenbauer zum Tempolimit auf Autobahnen: Diskussion hat Zeug für eine Phantomdebatte. Sie mahnt zur Sachlichkeit.

Heilbronn (ots)

CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer fordert, das Thema Tempolimit auf Autobahnen nicht isoliert zu betrachten. Sie sagte der "Heilbronner Stimme" (Donnerstag): "Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir alle Vorschläge der Expertenkommission im jeweiligen Kontext und in einem Gesamtzusammenhang prüfen würden."

Sie sagte weiter im Interview: "Zur aktuellen Debatte möchte ich betonen, dass wir uns zu unseren Klimaschutzzielen bekennen. In hoch industrialisierten Staaten wie dem unseren ist das aber ein nicht immer leichter Interessenausgleich." In der Debatte sei "Sachlichkeit das Gebot der Stunde". Kramp-Karrenbauer: "Die Wissenschaftler sagen, dass ein Tempolimit wenig CO2-Ersparnis bringt. So wie im Moment über Tempo 130 auf Autobahnen diskutiert wird hat es das Zeug, eine Phantomdebatte zu werden. Auf vielen Autobahnabschnitten können sie sowieso jetzt schon nicht schneller als 130 fahren. Also sollten wir uns auf die deutlich wirksameren Maßnahmen konzentrieren und diese zusammen diskutieren. Das Gesamtkonzept muss stimmen."

Auf die Frage, ob sie selbst auch schneller als 130 fahre, entgegnete sie: "Ja, wenn es erlaubt ist, fahre ich schneller als 130."

Pressekontakt:

Heilbronner Stimme

Chefredaktion

Telefon: +49 (07131) 615-794

politik@stimme.de

Original-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell