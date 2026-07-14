Bundesinnung der Hörakustiker KdöR

World Listening Day: Die positiven Effekte des Zuhörens

Mainz (ots)

Kommunikation ermöglicht Beziehung in der Familie, mit Freunden oder im Beruf. Dabei ist sie mehr als reiner Selbstausdruck. Sie ist Austausch - im besten Fall ein ausgewogenes Senden und Empfangen, das nicht nur dem Erzählenden guttun kann, sondern auch positiv für den Zuhörer ist. Denn durch Zuhören erhält man die Gelegenheit, andere Sichtweisen zu erfahren und den eigenen Horizont zu erweitern. Nicht nur das: Ist man im Moment des Zuhörens ganz präsent, kann das mental entlastend sein und zugleich Stresshormone senken und den Herzschlag beruhigen.

Und auch für die Person, der zugehört wird, kann das Gehört-werden beruhigend und entlastend sein. Das Raumgeben des Gegenübers ist eine respektvolle Geste und kann das Gefühl des Angenommen seins vermitteln.

Möchte oder kann man nichts hören?

Es gibt auch immer wieder Situationen, in denen Menschen nicht zuhören oder man sich nicht gehört fühlt. Die Gründe können unterschiedlich sein. Stress oder Konflikte sind zum Beispiel mögliche Ursachen.

"Was allerdings oft übersehen wird oder gar nicht bewusst ist: Auch eine Schwerhörigkeit kann der Grund sein, weshalb eine Person nicht zuhört", weiß Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha). Wird dies nicht erkannt, kann das Verhalten fälschlicherweise als Ignoranz interpretiert werden. Das kann zu Frustration, einem Gefühl von Einsamkeit oder Konflikten führen.

"Nicht immer ist Menschen bewusst, dass sie weniger oder schlechter hören. Manchmal fällt die Schwerhörigkeit zuerst engstehenden Personen auf", weiß Hörakustiker-Meister Schmidt. Schon bei einer leichten Hörminderung können einzelne Sprachlaute nicht mehr gehört werden, so dass das Gesprochene überhört wird oder als nicht sinnhaft erscheint. So wird aus einer "Rose" vielleicht plötzlich eine "Dose", aus "Reis" ein "Eis". Das ist nicht nur lästig, sondern kann weitreichende Folgen haben, denn das Hörverstehen wird verlernt, die Hörerinnerung geht verloren.

Wenn man bemerkt, dass der Gesprächspartner dauerhaft nicht (zu)hört oder nicht passend auf das Gesagte reagiert, kann die entsprechende Person vorsichtig darauf aufmerksam gemacht werden. Ob eine Schwerhörigkeit vorliegt, kann der Hörakustiker feststellen. Dieser überprüft mittels Hörtest, ob die Hörleistung eingeschränkt ist und kann mit individuell angepassten Hörgeräten helfen, den Hörverlust auszugleichen.

Mehr Informationen rund ums Hören:

https://www.richtig-gut-hoeren.de

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Hörakustiker-Fachbetriebe vor Ort:

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