Bundesinnung der Hörakustiker KdöR

Langjähriges Engagement: biha-Hauptgeschäftsführer Jakob Stephan Baschab ist dienstältestes Mitglied im Verwaltungsausschuss der Arbeitsagentur Mainz

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Mainz (ots)

Jakob Stephan Baschab, Hauptgeschäftsführer der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), gehört seit zehn Jahren dem Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Mainz an. Er ist damit das dienstälteste Mitglied des Gremiums.

Im Verwaltungsausschuss (VA) als Selbstverwaltungsorgan der Agentur für Arbeit Mainz sitzen jeweils vier Arbeitnehmervertreter, Arbeitgebervertreter und Vertreter der öffentlichen Hand. Sie haben unmittelbaren, gestaltenden Einfluss auf die Arbeit der Arbeitsverwaltung und stimmen beispielsweise Arbeitsmarktprogramme und Planungen mit der Agenturleitung ab.

Für die Agentur für Arbeit Mainz arbeiten insgesamt ca. 1.800 Mitarbeiter als Beamte oder Angestellte.

"Der biha als Arbeitgeberverband ist es wichtig, sich als Sozialpartner ehrenamtlich in entsprechenden Gremien zu engagieren", so biha-Präsident Eberhard Schmidt.

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