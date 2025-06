Bundesinnung der Hörakustiker KdöR

Am Campus Hörakustik lernen Auszubildende mit moderner Technik: Unikat fürs Ohr mit CAD und 3D-Druck fertigen

Lübeck (ots)

Die Akademie für Hörakustik setzte 2022 als erste Bildungseinrichtung bundesweit Hightech-Simulatoren in der Aus- und Fortbildung von Hörakustikern ein. Die Auszubildenden lernen dort, wie mittels Computer-Aided Design and Drafting (CAD) und 3D-Druck Ohrpassstücke gefertigt werden. Die individuelle Anpassung der im Fachjargon Otoplastiken genannten Ohrpassstücke ist wichtig, weil sich der Gehörgang von Mensch zu Mensch unterscheidet. Jede Otoplastik ist somit ein perfekt auf das Ohr ausgerichtetes Unikat.

Am Campus Hörakustik stehen zwölf lebensnahe Ohr-Nachbildungen bereit. Sie verfügen über eine moderne Kameratechnik, die die Innensicht des künstlich nachgebildeten Gehörs nach außen auf Monitore übertragen kann. So lassen sich Handlungen im Gehörgang an den "smarten Ohren" üben oder demonstrieren.

Technikbegeisterung mit handwerklichen Skills verknüpfen

Neben Technikbegeisterung braucht es auch Fingerspitzengefühl und handwerkliche Skills in der Hörakustik. Bei der Otoplastik-Anfertigung ist beispielsweise die Abnahme eines Ohrabdrucks beim späteren Träger oft der erste Schritt. Die Abformung bildet die Grundlage für eine individuelle Otoplastik. Etwa 7.000 Ohrabformungen pro Jahr werden am Campus Hörakustik zu Übungszwecken in der Aus- und Fortbildung erstellt.

"Die Begeisterung für digitale Technik gehört zu unserem Beruf wie das lebenslange Lernen. Als Hörakustiker sehen wir die ständige Weiterentwicklung von Technologien als Chance, den individuellen Hörverlust von Menschen immer genauer messen und besser ausgleichen zu können", sagt Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha). "Der Campus Hörakustik in Lübeck mit seiner hochmodernen und laufend aktualisierten technischen Ausstattung sowie bestens qualifizierten Lehrkräften bietet optimale Bedingungen für die Aus- und Fortbildung in unserem attraktiven Gesundheitsberuf."

Hintergrund zum Campus Hörakustik

Der Campus Hörakustik ist das zentrale Ausbildungs-, Fort- und Weiterbildungszentrum der Hörakustik in Deutschland. Im Rahmen einer international einmaligen Lernortkooperation der Bundesoffenen Landesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen (LBS) und der Akademie für Hörakustik (afh) unterrichten die afh und die LBS seit 1972 gemeinsam auf dem Campus Hörakustik zukünftige Hörakustiker und Hörakustikerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet in Theorie und Praxis. Auch die Zwischen- und Gesellenprüfungen sowie Meisterkurse und -prüfungen finden auf dem Campus statt. Der Campus Hörakustik und die duale Hörakustik-Ausbildung haben weltweit Vorbildcharakter.

