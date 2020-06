DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

DLRG: Hinweis auf zentrale Ansprechpartner für Medien

Bad Nenndorf (ots)

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

aufgrund einiger komplizierter Beispiele in den letzten Tagen, möchten wir Sie bitten, Ihre Anfragen, zum Beispiel zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Badesaison, ausschließlich an die zentrale Pressestelle des DLRG Bundesverbandes und den Pressesprecher der DLRG, Achim Wiese, zu richten. Anfragen, die offenbar als Rundmail an möglichst viele DLRG Adressen unterschiedlichster Ebenen geschickt werden, führen zu einem großen Durcheinander und erschweren es uns, eine einheitliche und schnelle Antwort zu geben. Die Qualität der Nachricht(en) leidet darunter immens.

Für den gesamten Sommer stehen Ihnen unsere Pressestelle unter presse@dlrg.de und DLRG Pressesprecher Achim Wiese unter 0170 909 61 07 als zentrale Ansprechpartner durchgängig zur Verfügung - gerne auch für besondere Wünsche nach lokaler Berichterstattung.

Die DLRG wünscht einen schönen Sommer!

Pressekontakt:

Achim Wiese

Pressesprecher der DLRG

Telefon: 0170 909 61 07

E-Mail: presse@bgst.dlrg.de

