Neue Hochschulmarke in der Klett-Gruppe: CBS International Business School erfolgreich gestartet

Mit dem heutigen Tag treten die Cologne Business School (CBS) in Köln und die European Management School (EMS) in Mainz unter dem gemeinsamen Markennamen CBS International Business School auf. Die private Wirtschaftshochschule gehört zu der Klett-Gruppe.

"Creating tomorrow" - unter diesem Slogan präsentiert sich die neue Marke "CBS International Business School" ab heute an ihren Standorten in Köln und Mainz. Sie löst damit die Einzelmarken Cologne Business School (CBS) und European Management School (EMS) ab, die weiterhin Teil der CBS Cologne Business School GmbH bleiben werden. Mit dem Re-Design der neuen Hochschulmarke möchten die Campusse ihr Selbstverständnis als gemeinsame Hochschulgruppe und Business School nach internationalem Vorbild auch visuell weiter transportieren. Die zentralen Elemente des neuen Logos sind das invertierte "B" im Akronym "CBS" sowie die Ergänzungen "Campus Köln" und "Campus Mainz", wodurch das Design einen optischen Bezug zu den Wurzeln der Gruppe sowie ihren Standorten schafft.

"Wir verstehen uns als internationale Hochschule mit rheinischen Wurzeln, was wir durch unseren neuen Hochschulnamen noch klarer kommunizieren: Die Abkürzung "CBS" verweist auf unseren Ursprung, der Titel "International Business School" auf unseren Anspruch, Management nach angelsächsischem Vorbild zu unterrichten," so Prof. Dr. Christoph Willers, Geschäftsführer der CBS International Business School.

Selbstverständnis der neuen Hochschulmarke: "Creating tomorrow" Neben der Überarbeitung des Corporate Designs wurde auch das Studienprofil der Hochschulgruppe geschärft: Mit den Leitthemen "Nachhaltigkeit" und "Digitalisierung" führt die CBS International Business School die Arbeit ihrer Vorläufer fort, die in den vergangenen zehn Jahren zentrale Aspekte des nachhaltigen Managements in allen Bereichen der Lehre und Forschung erfolgreich etabliert haben.

"Als einer der Pioniere im Bereich der Bachelor-Abschlüsse in Deutschland haben wir den Hochschulmarkt von heute geprägt und möchten als solcher auch das Morgen aktiv gestalten. Dieses Selbstverständnis bringen wir nun auch in unserem Slogan zum Ausdruck: Creating tomorrow", so Prof. Dr. habil. Elisabeth Fröhlich, Präsidentin der CBS International Business School.

Durch die Markenzusammenführung wird das Studienportfolio, welches mehrheitlich englischsprachige Bachelor-, Master- und MBA-Studiengänge der Wirtschaftswissenschaften in Vollzeit, ausbildungs- oder berufsbegleitend umfasst, an beiden Standorten fortgeführt.

Die CBS International Business School auf einem Blick:

Slogan "Creating tomorrow"

Studierende 1.900

Studiengänge:

Campus Köln: 6 Bachelor-Studiengänge, 16 Master-Studiengänge, 4 berufsbegleitende Master-Studiengänge, 2 MBA-Studiengänge Campus Mainz: 5 Bachelor-Studiengänge, 10 Master-Studiengänge, 8 ausbildungs- und berufsbegleitende Studiengänge

Fachbereiche

- Management & Consulting - Digital Management - HRM & Entrepreneurship - Supply Chain Management & Trade - Business Psychology - Marketing - Finance & Accounting - Tourism - Sustainability

Über die CBS International Business School

Die CBS International Business School ist eine international ausgerichtete private Wirtschaftshochschule an den Standorten Köln und Mainz. Sie ist auf betriebswirtschaftliche Studiengänge nach internationalem Standard spezialisiert. Ihren rund 1900 Studierenden aus 75 Nationen bietet sie heute mehrheitlich englischsprachige Bachelor- und Masterstudiengänge mit zahlreichen Spezialisierungen sowie MBA-Programme an.

Alle Studienprogramme werden regelmäßig von der FIBAA und dem Wissenschaftsrat akkreditiert. Seit 2018 besitzt sie als einzige Hochschule in Deutschland die internationale Akkreditierung der IACBE.

Die CBS International Business School ist seit 2016 Teil der Stuttgarter Klett Gruppe. Die Unternehmensgruppe Klett ist ein führendes Bildungsunternehmen in Europa und international in 18 Ländern vertreten. Das Angebot umfasst klassische und moderne Bildungsmedien für den Schulalltag sowie die Unterrichtsvorbereitung, Fachliteratur und Schöne Literatur. Darüber hinaus betreibt die Klett Gruppe zahlreiche Bildungseinrichtungen von Kindertagesstätten über Schulen bis hin zu Fernschulen, Fernfach- und Präsenzhochschulen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.klett-gruppe.de

