Deutschlands Vorbilder der Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Vor 1.200 geladenen Gästen wurde gestern in Düsseldorf der zehnte Deutsche Nachhaltigkeitspreis verliehen. In fünf Wettbewerben wurden beispielhafte Nachhaltigkeitsleistungen in Wirtschaft, Kommunen und Forschung prämiert. Mit Ehrenpreisen würdigte die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. zudem Ihre Majestät die Königin der Belgier, die schottische Sängerin und Aktivistin Annie Lennox, die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall und den Musiker Marius Müller-Westernhagen für ihr soziales und ökologisches Engagement.

Bereits zum zehnten Mal vergab die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis die Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit. Anlässlich des Jubiläums wurde zudem unter allen Preisträgern des Unternehmens- und des Städtewettbewerbs ein Sonderpreis verliehen.

Über den nachhaltig produzierten roten Teppich gingen am Abend Persönlichkeiten aus Unternehmen, Kommunen, Spitzenpolitik, Forschung und Zivilgesellschaft. Unter den Bühnenakteuren befanden sich unter anderem Ministerpräsident Armin Laschet, Prof. Dr. Klaus Töpfer, Otto Waalkes, Dirk Steffens, Natalie Wörner und Sara Nuru. Musikalische Höhepunkte des festlichen Abends waren die Auftritte von Annie Lennox, Marius Müller-Westernhagen und Max Giesinger. Durch den Abend führte der Initiator des Preises, ZDF-Wissenschaftsjournalist Stefan Schulze-Hausmann.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Preisträger des 10. Deutschen Nachhaltigkeitspreises:

Deutschlands nachhaltigstes Großunternehmen Deutsche Telekom AG

Deutschlands nachhaltigstes Unternehmen mittlerer Größe (zwei Preisträger) Alfred Ritter GmbH & Co. KG Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG

Deutschlands nachhaltigstes KMU Sodasan Wasch- und Reinigungsmittel GmbH

Jubiläumspreis für Unternehmen FRoSTA Tiefkühlkost GmbH

Deutschlands nachhaltigste Marke Andechser Molkerei Scheitz GmbH

Deutschlands nachhaltigste Großstadt Landeshauptstadt Hannover

Deutschlands nachhaltigste Stadt mittlerer Größe Stadt Geestland

Deutschlands nachhaltigste Gemeinde Eifelgemeinde Nettersheim

Jubiläumspreis für Städte und Gemeinden Stadt Pirmasens

Deutscher Nachhaltigkeitspreis Forschung Die bio-elektrochemische Brennstoffzelle (BioBZ)

Deutschlands nachhaltigstes Produkt (REWE Group-Verbrauchervoting) GEPA Bio Café Orgánico

DGNB Preis "Nachhaltiges Bauen" Gemeinschaftlich nachhaltig bauen - wagnisART

Sonderpreis "Ressourceneffizienz" DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG

