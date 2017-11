Königin Mathilde erhält den Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Düsseldorf (ots) - Ihre Majestät die Königin der Belgier wird mit dem diesjährigen Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ausgezeichnet. Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis würdigt damit das umfangreiche humanitäre und gesellschaftspolitische Engagement von I.M. Königin Mathilde. Die Auszeichnung wird am 8. Dezember 2017 in Düsseldorf verliehen.

"Die Königin ist eine weltweit wahrgenommene Botschafterin für die Bedeutung nachhaltiger Entwicklung", sagt der Initiator des Preises Stefan Schulze-Hausmann. "Mit Empathie und Durchsetzungsfreude nutzt sie die Strahlkraft ihres Amtes für wichtige humanitäre Anliegen. Wir sind stolz, dass der Deutsche Nachhaltigkeitspreis der erste Preis ist, den Königin Mathilde annimmt."

Die Initiatoren begründen die Verleihung des Preises damit, dass I.M. Königin der Belgier als Schirmherrin zahlreicher Organisationen und Projekte in vielfacher Weise eine nachhaltige Entwicklung fördere. Besonders liegen ihr die Themen Armutsbekämpfung, Bildung, Gesundheit und die Stärkung der Rechte von Frauen und Kindern am Herzen. Seit 2000 fördert der "Königin Mathilde Fonds" Projekte, die die Situation benachteiligter junger Menschen verbessern. Als Ehrenpräsidentin von UNICEF Belgien reist die Monarchin u. a. nach Afrika und Asien, als Sonderbeauftragte der UNICEF/UNAIDS-Kampagne gibt sie HIV-infizierten Kindern eine Stimme. 2016 wurde I.M. Königin Mathilde von den Vereinten Nationen in den Kreis der "Sustainable Development Goals Advocates" berufen.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis prämiert Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung sowie Persönlichkeiten verschiedener Felder, die national und international herausragende Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten. Mit fünf Wettbewerben, über 800 Bewerbern und 2.000 Gästen zu den Veranstaltungen ist der Preis der größte seiner Art in Europa. Er wird am 8. Dezember zum zehnten Mal in Düsseldorf vergeben.

