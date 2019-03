Klösterreich

Fasten ist "Nahrung für die Seele"!

Bild-Infos

Download

Straß im Straßertale (ots)

Auszeit im Kloster beim Fasten im Klösterreich

Eine Auszeit "Fasten im Kloster" hilft, im Körper und Geist frei zu werden: "Die Fastenwoche mit Sr. Monika war sehr schön. Körper und Geist sind nun belebt. Man geht nach dem Fasten als neuer Mensch wieder in den Alltag zurück!", berichten Gäste nach dem Fasten im Kloster Wernberg bei Villach. Fasten ist eine spannende Erfahrung, den eigenen Körper kennenzulernen, und bietet die Möglichkeit, dem Körper eine Pause zu gönnen und sich selbst wieder einen Schritt näher kommen. Fastenwochen werden in den Klöstern von Klösterreich angeboten, einer Plattform mit Klöstern in Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien und Ungarn. Die Begleitung durch eine Ordensschwester oder einen Fastentrainer macht dieses Fasten intensiv erlebbar. Meditationen, spirituelle Impulse, Achtsamkeitsübungen und traditionelles Fastenwissen werden Gästen in diesen Fastenwochen angeboten.

"Nahrung für meine Seele": Jeder findet seine heilsame Art des Fastens bei den Marienschwestern vom Karmel in Oberösterreich wie beim "Basenfasten" im Curhaus Bad Mühllacken oder bei einer geführten Fastenwoche "Heilfasten nach Hildegard von Bingen" im Curhaus Bad Kreuzen. "Heil werden durch Fasten" wird im oberösterreichischen Stift Schlägl durch Fasten mit medizinischer und spiritueller Begleitung angeboten. Fasten für Gesunde nach Dr. Buchinger / Dr. Lützner ist eine sanfte Art des Fastens und steht Interessenten im Kärntner Kloster Wernberg zur Verfügung. Das Benediktinerstift St. Lambrecht und ihre "Schule des Daseins" laden in die Steiermark auf einen Weg der inneren Reinigung von Körper und Seele bei einer "Fastenwoche nach Hildegard von Bingen" ein.

In Niederösterreich wird eine vorösterliche Fastenwoche im Stift Altenburg angeboten, um "geistige und seelische Schlacken" abzubauen". Das "Geraser Klosterfasten" findet im Gästehaus des Stiftes Geras mit einem 10- oder 14-tägigen Fasten nach der bewährten Buchinger/Lützner-Methode statt. Das Zisterzienserstift Zwettl lädt zum Seminar "Neue Energie durch Basenfasten - Körper und Geist vom Ballast befreien" ein.

Nähere Informationen zu "Fasten" unter: http://www.kloesterreich.at/auszeit.

Die neue Broschüre "Kultur-Begegnung-Glaube" mit 27 Klöstern aus Österreich und 4 Nachbarländern ist erhältlich bei: Klösterreich, AUSTRIA, 3491 Straß im Straßertale, Straßfeld 333, Tel. +43 2735 5535-0, Fax DW 14, e-mail: info@kloesterreich.com. Unter www.kloesterreich.com können Klösterreich-Gutscheine bestellt werden.

Kontakt:

Klösterreich-Pressestelle

Hermann Paschinger

Tel.: +43 2735 5535-0

presse@kloesterreich.com

www.kloesterreich.com

http://www.facebook.com/kloesterreich

Original-Content von: Klösterreich, übermittelt durch news aktuell