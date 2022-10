DeutschlandCard GmbH

Blättern, Punkten, Sparen: Digitale Prospekte ansehen und dabei DeutschlandCard Punkte sammeln

Prospekt-Welt in der DeutschlandCard App sowie auf der Webseite verfügbar

München (ots)

Neue Sammelmöglichkeiten für alle Teilnehmer:innen des Multipartner-Bonusprogramms DeutschlandCard. In der "Prospekt-Welt" in der DeutschlandCard App und auf der Webseite können Teilnehmer:innen nun digitale Prospekte von Unternehmen in ihrer Umgebung oder auch einer Wunschregion einsehen und dabei Punkte sammeln. Somit können sie sich nicht nur laufend über aktuelle Angebote informieren, sondern gleichzeitig auch ihr Punkte-Konto füllen.

Und so einfach geht's:

In der DeutschlandCard App oder auf der Webseite unter https://www.deutschlandcard.de/prospekt-welt Standort teilen oder Postleitzahl eingeben, um aktuelle Angebote einzusehen In Prospekten blättern und dafür Punkte erhalten Die Punkte werden innerhalb von 24 Stunden dem Punkte-Konto gutgeschrieben

"Punkte dich glücklich - dafür steht die DeutschlandCard. Dementsprechend wollen wir unseren Teilnehmer:innen stetig neue, spannende Optionen zum Punkte sammeln bieten. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Prospekt-Welt nun einen weiteren relevanten Service in der DeutschlandCard App sowie auf unserer Webseite integrieren konnten. So können sich unsere Teilnehmer:innen jetzt ganz bequem und zu jeder Zeit über neue Angebote informieren und schon dabei punkten", erklärt Julian Wicht, Bereichsleiter Marketing und eCommerce bei der DeutschlandCard.

Über die DeutschlandCard GmbH

Unter dem Motto "Punkte dich glücklich" sammeln bereits mehr als 20 Millionen Teilnehmer des Bonusprogramms DeutschlandCard Punkte bei den teilnehmenden Geschäften der Partnerunternehmen EDEKA und Marktkauf, Esso, Netto Marken-Discount, Hammer, ROFU, sonnenklar.TV, Vergölst Reifen- und Autoservice, teilnehmende Apotheken und teilnehmende Restaurants sowie mehr als 450 Online-Shops. Die Teilnehmer profitieren zudem regelmäßig von attraktiven Coupons beispielsweise in der DeutschlandCard App, auf der Webseite sowie in Newslettern und Punktestandsinformationen, mit denen sie ihr Punkte-Konto noch schneller füllen können. Die gesammelten Punkte können bei teilnehmenden Partnern an der Kasse mit den Einkäufen verrechnet, gegen Prämien eingelöst oder an gemeinnützige Organisationen gespendet werden.

