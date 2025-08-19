ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände

Einladung: Pressekonferenz zum Deutschen Apothekertag 2025

Berlin/Düsseldorf (ots)

In ihrem Koalitionsvertrag hat sich die neue Bundesregierung viel vorgenommen - auch im Gesundheitswesen und zu den Apotheken vor Ort. Darüber diskutieren mehr als 300 Delegierte der jeweils 17 Apothekerkammern und -verbände auf dem Deutschen Apothekertag vom 16. bis 18. September in Düsseldorf. Im Vorfeld haben wir Inhaberinnen und Inhaber in einer repräsentativen Studie - dem Apothekenklima-Index 2025 - zur Lage im Gesundheitswesen, in der Arzneimittelversorgung und bei den Apotheken befragt. Wir laden Sie daher herzlich ein zur:

Hybrid-Pressekonferenz zum Deutschen Apothekertag 2025

"Lage der Apotheken und Weichenstellungen für die Zukunft"

Montag, 15. September, 11.00 Uhr

Messe Düsseldorf, Halle 1, Eingang Süd, 1. OG, Raum 16

Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf

sowie per Livestream (Link wird nach Anmeldung zugesandt)

Ihre Gesprächspartner sind ABDA-Präsident Thomas Preis und ABDA-Hauptgeschäftsführer Dr. Sebastian Schmitz. Bitte melden Sie sich vorab unter presse@abda.de an - mit der Angabe "vor Ort" oder "online".

Anlässlich des 75. Geburtstages der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, den wir ebenfalls auf dem Deutschen Apothekertag feiern, freuen wir uns auch vor Ort und online über Ihr Interesse an der:

Eröffnung des Deutschen Apothekertages mit ABDA-Präsident Thomas Preis in der Stadthalle, Raum XY, CCD Süd, am Dienstag, 16. September, um 13.00 Uhr sowie anschließendem Grußwort von Nina Warken (CDU), Bundesministerin für Gesundheit

sowie

Eröffnung der Fachmesse expopharm mit dem DAV-Vorsitzenden Dr. Hans-Peter Hubmann im inspiration LAB, Halle 3, Stand C 31, am Dienstag, 16. September, um 9.30 Uhr

Das Pressezentrum öffnet parallel zum Deutschen Apothekertag im CCD Süd, 1. OG, Raum 13 (Presseparkplatz P4). Bitte beachten Sie, dass eine Presseakkreditierung unter www.deutscher-apothekertag.de erforderlich ist.

Alle Informationen stehen unter: https://ots.de/Xzi6E2

Original-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell