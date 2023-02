ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesapothekerkammer verändert sich

Berlin (ots)

Wechsel im Wissenschaftlichen Beirat (WB) der Bundesapothekerkammer: Drei Mitglieder sind neu dabei, vier Mitglieder scheiden altersbedingt aus. "Ich danke den ausscheidenden Expertinnen und Experten ganz herzlich für ihr außerordentliches Engagement bei der Konzeption und Umsetzung der pharmacon-Kongresse. Gleichzeitig freue ich mich auf die neuen Mitglieder", sagte der Präsident der Bundesapothekerkammer, Thomas Benkert. "Der Wissenschaftliche Beirat ist für die Bundesapothekerkammer sehr wichtig. Er berät uns insbesondere bei der Programmgestaltung und wissenschaftlichen Leitung der pharmacon-Fortbildungskongresse und bei Fragen zur Ausbildung."

Folgende Personalia ändern sich: Frau Prof. Anne Seidlitz, Professorin für Pharmazeutische Technologie an der Universität Düsseldorf, folgt auf Prof. Dr. Rolf Daniels. Die Pharmazeutische Chemie wird in Zukunft von Frau Prof. Ulrike Garscha von der Universität Greifswald vertreten, sie folgt auf Frau Prof. Ulrike Holzgrabe. Als ein weiterer Vertreter der Offizinapotheker ist Steffen Schmidt aus Haltern am See dabei. Er löst Dr. Birgid Merk ab. Eine weitere Vertreterin der praktischen Pharmazie, Ulrike Teerling, scheidet ebenfalls aus dem WB aus.

Mitglieder des WB ab 2023 sind:

Prof. Dr. Robert Fürst, Frankfurt (Pharmazeutische Biologie)

Prof. Dr. Ulrike Garscha, Greifwald (Pharmazeutische Chemie)

Priv.-Doz. Dr. Martin Hug, Freiburg (Krankenhauspharmazie)

Prof. Dr. Ulrich Jaehde, Bonn (Klinische Pharmazie)

Ulrich Koczian, Augsburg (Offizin-Pharmazie)

Prof. Dr. Peter Ruth, Tübingen (Pharmakologie)

Steffen Schmidt, Haltern am See (Offizin-Pharmazie)

Prof. Dr. Anne Seidlitz, Düsseldorf (Pharmazeutische Technologie)

Dr. Christian Ude, Darmstadt (Offizin-Pharmazie)

Prof. Dr. med. Thomas Weinke, Potsdam (Medizin)

Zudem wird der WB unterstützt vom Wissenschaftlichen Leiter des Zentrallaboratoriums Deutscher Apotheker e. V., Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz. Der WB wurde zum Jahreswechsel turnusgemäß für vier Jahre berufen.

