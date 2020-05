Peugeot Deutschland GmbH

Neu bei PEUGEOT Cycles: Elektrofahrrad eLC01 jetzt mit 26-Zoll-Reifen

Rüsselsheim am Main

- PEUGEOT eLC01 mit 26-Zoll-Reifen ab sofort zum UVP von 1.499 Euro erhältlich - Meistverkauftes Elektrofahrrad von PEUGEOT Cycles jetzt noch komfortabler und vielseitiger

Das elektrisch unterstützte Stadtfahrrad PEUGEOT eLC01 (e = elektrisch, L = LEGEND, C = City, 01 = Spitzenmodell) ist jetzt mit 26-Zoll-Reifen erhältlich. Damit ist es eine Erweiterung des aktuellen 24-Zoll-Modells. Passend für alle Fahrerinnen und Fahrer bietet das Elektrofahrrad noch mehr Komfort. Die Vielseitigkeit, kombiniert mit der Modernität und dem Neo-Retro-Design, macht das eLC01 zum Bestseller unter den PEUGEOT Cycles Elektrofahrrädern. Das PEUGEOT eLC01 mit 26-Zoll-Reifen ist ab sofort und aktuell nur in Frankreich auf der Website cycles.peugeot.fr zur UVP von 1.499 Euro erhältlich.

Das PEUGEOT eLC01, das neben der 24-Zoll-Version (Rahmengröße: XS) nun auch mit 26-Zoll-Reifen (Rahmengröße: S und M) ausgestattet ist, bietet jetzt noch mehr Komfort. Die neuen Reifen sind für Fahrten auf den meisten Straßen und Wegen geeignet. Zudem ist das PEUGEOT eLC01 modern, kompakt und leicht zu handhaben, was es zum wendigen Begleiter für die Stadt macht. Mit dem gepolsterten Sattel ist es auch auf längeren Strecken bequem zu fahren. Praktisch ist der "Racktime"-Gepäckträger zur schnellen Befestigung von Taschen. Das moderne Stadtfahrrad bietet mit seinem effizienten Acht-Gang-Getriebe und einem 400-kW-Motor eine Reichweite von bis zu 70 km. Die Scheibenbremsen bringen das Elektrofahrrad schnell und sicher zum Stehen.

Zeitlos: Das Design des PEUGEOT eLC01

Das zeitlose und unverwechselbare Design des PEUGEOT eLC01 wurde von dem PEUGEOT Design Lab entworfen. Es soll an die mehr als 130-jährige Geschichte von PEUGEOT Cycles erinnern: Die Architektur des "Single-Stay"-Rahmens, an dem sich auch die Fahrradkette, der Sitz und der Gepäckträger befinden, ist von den historischen PEUGEOT Modellen aus den 1950er, 1960er und 1970er Jahren inspiriert. Die charakteristische Tretkurbel, in der drei Löwen integriert sind, zählt zu den kultigsten Komponenten von PEUGEOT Cycles. Das PEUGEOT eLC01 ist in den Farben Weiß, Blau, Orange, Grün und Aubergine erhältlich.

PEUGEOT eLC01 und weitere Modelle online bestellbar

Das eLC01 gehört seit Oktober 2018 zum Angebot der PEUGEOT Elektrofahrräder und vervollständigt die Palette der PEUGEOT LEGEND-Räder. Diese sind allesamt mit einem Neo-Retro-Design ausgestattet und als Stadtfahrrad, Rennrad oder Kinderfahrrad erhältlich. Das PEUGEOT eLC01 in den Versionen mit 26- oder 24-Zoll-Reifen werden zum UVP von 1.499 EUR inkl. MwSt. angeboten.

Die Fahrräder von PEUGEOT sind aktuell nur in Frankreich über die VELO & OXYGEN-Geschäfte sowie im Online-Shop* von PEUGEOT Cycles erhältlich. So können Interessierte die Verfügbarkeit ihrer bevorzugten Modelle und des gesamten Sortiments bequem von zu Hause aus überprüfen. Alles was sie dafür tun müssen, ist, die Größe des Rahmens, die Farbe des Fahrrads und die Kapazität der Batterie (je nach Modell) auszuwählen.

Die Lieferung erfolgt nur in Frankreich in den nächstgelegenen Handel. Dort werden die Montage, Vorbereitung, Anpassung und Übergabe des Fahrrads durch einen verifizierten Berater übernommen.

Bildmaterial zum PEUGEOT eLC01: https://1drv.ms/u/s!AhUcF6U9mRN8o2P8AADGxQTlrzQm?e=eCNF27

Link zum Online-Shop: https://cycles.peugeot.fr/www.velo-oxygen.fr

*Abhängig von Bestand und Verfügbarkeit

Über PEUGEOT Cycles

Die 1885 gegründete Marke bietet eine Reihe von Elektro- und Nicht-Elektro-Fahrrädern, mit denen sie stets neue Mobilitätsanforderungen erfüllen. PEUGEOT Cycles hat Fahrräder für jeden Bedarf und jede Disziplin im Angebot: Elektro, LEGEND, Stadt, Trekking, Berg, Straße und Junior. Fahrräder von PEUGEOT Cycles werden in Frankreich von der Groupe CYCLEUROPE entworfen und montiert.

Über PEUGEOT

PEUGEOT liefert als High End Generalist und als ein führender Mobilitätsanbieter in allen Bereichen der Fortbewegung modernste Technologien und passende Lösungen für alle Anforderungen heutiger Lebensstile. Zu dem Vollsortiment der Löwenmarke gehören Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, Reisemobile und Scooter sowie Dienstleistungen wie der Fahrzeugverleih PEUGEOTRENT oder die PEUGEOT Professional Center für gewerbliche Kunden. In 160 Ländern vertreten, steht PEUGEOT mit einer markanten Designsprache und zukunftsweisenden e-Mobilität für eine erfolgreiche Symbiose aus Emotion und Umwelteffizienz.

