Neuer Ford Tourneo Custom: Neun Sitze, mehr Komfort, viele Hightech-Funktionen und variabel nutzbarer Raum

Der neue Tourneo Custom von Ford Pro erreicht mit überzeugender Leistungsfähigkeit, schickem Design und Premium-Ausstattungsdetails ein neues Niveau

Komplett neu konstruiertes Multifunktions-Fahrzeug mit bis zu neun Sitzplätzen bietet großen Komfort und üppiges Raumangebot für private Käufer und Firmenkunden

Fortschrittliche Antriebsoptionen inklusive Plug-in-Hybridtechnologie, intelligentem Allradsystem und besonders effizientem 8-Gang-Automatikgetriebe

Komfortable Ausstattungsdetails wie schienenbasiertes, besonders flexibles Sitzsystem, elektrisch betriebene Schiebetüren, Lenkrad mit Tischfunktion und B&O-Soundsystem

Die neue Tourneo Custom-Familie ist ab sofort konfigurier- und bestellbar; Orderbücher für den rein elektrischen ab 2024 verfügbaren E-Tourneo Custom öffnen in Kürze

Mit dem neuen Tourneo Custom* legt Ford Pro die Messlatte im Segment der Multifunktions-Fahrzeuge nochmals höher. Der attraktiv-moderne Personentransporter basiert auf einer umfassend neu entwickelten Plattform. Sie vereint eine beispielhafte Vielseitigkeit mit ausgeprägten Komforteigenschaften und einer ganzen Reihe hochmoderner Antriebsoptionen, die neben Allrad auch eine Plug-in-Hybridmotorisierung umfasst. Mit Platz für bis zu neun Personen eignet sich der neue Tourneo Custom für den privaten Gebrauch als geräumiges Familien-Shuttle ebenso wie für den gewerblichen Einsatz. Dies zeigt schon seine lange Liste an Premium-Ausstattungsdetails. Sie reicht von den besonders flexiblen, auf Schienen gelagerten Sitzen in den hinteren Reihen über ein Panorama-Glasdach und ein B&O-Audiosystem bis hin zu seitlichen Schiebetüren, die berührungsfrei auf- und zugleiten. Überaus pfiffig präsentiert sich auch das innovative Lenkrad: Es lässt sich flach aufstellen und dient dem Fahrer als kleiner Tisch für die Frühstückspause oder den Laptop.

Das hohe Komfortniveau und die charakteristische Fahrdynamik des neuen Ford Tourneo Custom sind konstruktiv verankert. Seine optimierte Grundarchitektur mit Einzelradaufhängung auch an der Hinterachse kombiniert überlegene Federungseigenschaften mit sicherer Fahrstabilität. Das Multifunktions-Fahrzeug tritt mit einer besonders vielseitigen Motorenpalette an. Hierzu gehören Ford EcoBlue-Dieselantriebe auf dem jüngsten Stand der Technik mit 100 kW (136 PS)*, 110 kW (150 PS)* und 125 kW (170 PS)* ebenso wie eine ganz neue Variante mit Plug-in-Hybridtechnologie (PHEV) und der Ford E-Tourneo Custom*. Die rein elektrische Modellvariante setzt auf einen 160 kW (218 PS) starken E-Motor, die Batterie besitzt eine nutzbare Speicherkapazität von 64 Kilowattstunden (kWh) - genug für eine lokal emissionsfreie Reichweite von bis zu 325 Kilometern1. Die Dieselversionen laufen bereits vom Band. Der Tourneo Custom PHEV rollt ab dem kommenden Frühjahr zu den Kunden und kann bereits bestellt werden. Der E-Tourneo Custom folgt im Sommer 2024.

"Ganz gleich, ob mit Freunden und Familie ein Wochenendausflug bevorsteht oder ob die Geschäftsführung standesgemäß und mit Stil zum Flughafen geshuttelt werden soll: Der neue Ford Tourneo Custom präsentiert sich mit fortschrittlicher Konnektivität, begeisterndem Design und neuen Premium-Ausstattungsdetails als erste Wahl", betont Hans Schep, Geschäftsführer Ford Pro in Europa.

Der neue Tourneo Custom nutzt alle Vorteile des digitalen Ford Pro-Ökosystems mit seinen speziellen Software-Lösungen und vernetzten Service-Angeboten. Hierzu gehören Fahrzeug-Management-Tools wie die Ford Pro Software2, die FordPass Pro-App3 und das FORDLiive Einsatz-System.

Viel Platz und viel Komfort - mit flexiblem Sitzsystem und Premium-Features

Die jüngste Generation des Tourneo Custom begeistert ihre Passagiere mit einem signifikant verbesserten Komfort und verbindet dies mit besonderer Benutzerfreundlichkeit - die praktischen Vorteile erreichen ein ganz neues Niveau. Das stilvoll gestaltete Interieur überzeugt durch hervorragende Verarbeitung und hochwertige Materialqualitäten. Zahlreiche Premium-Features prägen den umfangreich ausgestatteten Innenraum. Unabhängig von der Antriebstechnologie ermöglicht die optimierte Fahrzeugplattform ein gleichermaßen souveränes Platzangebot. Sowohl die Standardversion als auch der Tourneo Custom mit verlängertem Radstand treten mit drei Sitzreihen für insgesamt neun Passagiere an.

Das neue, besonders flexible Schienensystem für die zweite und dritte Sitzreihe liefert ein anschauliches Beispiel für die weiterentwickelten Interieur-Eigenschaften. Je nachdem, wie viele Passagiere oder welche Menge an Gepäck mitreisen sollen, lassen sich die nochmals leichteren Sitze stufenlos vor- und zurückzuschieben oder auch ganz herausnehmen. Die mittlere Reihe wartet mit drei Einzelsitzen auf. Dank integrierter Sicherheitsgurte können sie schnell und einfach auch entgegen der Fahrtrichtung installiert werden und ermöglichen auf diese Weise eine Konferenzbestuhlung für sechs Personen - ein Novum in dieser Fahrzeugklasse. Die dritte Reihe teilt sich in eine Zweierbank und einen Einzelsitz auf. Mit Ausnahme des mittleren Sitzes ganz hinten besitzen die fünf anderen auch Befestigungspunkte für ISOFIX-Kindersitze und -Babyschalen. Neben dem Fahrer können wahlweise ein oder zwei Passagiere Platz nehmen.

Zahlreiche neue Ausstattungsoptionen zeichnen den Premium-Charakter des neuen Ford Tourneo Custom aus, unterstreichen den Reisekomfort und bieten die Möglichkeit für eine Personalisierung. Hierzu zählt etwa das großzügig dimensionierte Panorama-Glasdach. Es durchflutet das Interieur mit Licht und lässt es noch geräumiger wirken. Gleichzeitig schützt eine spezielle Infrarotbeschichtung bei intensiver Sonneneinstrahlung vor starker Aufheizung. Die seitlichen Schiebetüren gleiten elektrisch auf und zu. Sie lassen sich auch berührungsfrei betätigen: Eine Fußbewegung in Nähe des Vorderrads löst einen Sensor aus. Jeder, der sich mit vollen Händen dem Tourneo Custom nähert, wird dies schnell zu schätzen wissen.

Viele weitere Highend-Features verbessern den Reisekomfort. Hierzu gehören zum Beispiel die elektronische 3-Zonen-Klimaanlage, ein B&O Soundsystem4 mit 15 Lautsprechern inklusive eines Subwoofers im Heckbereich, ein fortschrittliches Ambiente-Beleuchtungssystem, drahtloses Aufladen für Smartphones und beheizbare Außensitze in der zweiten Reihe.

Tourneo Custom-Kunden können zwischen verschiedenen Ausstattungslinien auswählen, darunter auch die Active-Variante mit ihren robusteren Offroad-Karosserieelementen und die besonders aufmerksamkeitsintensive Sport-Version. An der Spitze steht die Titanium X-Ausführung. Sie ist ab Werk so umfangreich ausgerüstet wie kein Tourneo-Modell zuvor - mit 19-Zoll-Leichtmetallrädern, LED-Hauptscheinwerfern mit Voll-Matrix-Technologie und Feelteck-Kunstleder-Sitzbezügen im Windsor-Style in Black Onyx.

Die hochmoderne Grundarchitektur des Tourneo Custom wirkt sich im Innenraum auch durch einen ungewöhnlich niedrigen Fahrzeugboden aus. Im Zusammenspiel mit einer zusätzlichen Trittstufe im Seitenbereich erleichtert dies das Ein- und Aussteigen sowie das Beladen. Die Schiebetüren öffnen sich so weit wie nie zuvor in dieser Baureihe. Gleichzeitig konnte die Außenhöhe vieler Varianten des Tourneo Custom auf unter zwei Meter gedrückt werden. Damit kann er zahlreiche Parkgaragen und -häuser nutzen, die vielen Konkurrenzmodellen verwehrt bleiben. Hinzu kommen aerodynamische Vorteile, die sich positiv auf die Verbrauchseffizienz und die Fahrdynamik auswirken.

Fortschrittliches Interieur- und Exterieurdesign

Bereits optisch setzt der neue Tourneo Custom ein selbstbewusstes Statement. Sein expressives und skulpturales Karosseriedesign spricht private Käufer ebenso an wie anspruchsvolle Geschäftskunden. Schon visuell wirkt er viel kraftvoller, sein souveräner Auftritt ist besonders stark.

Die ebenso ausgefeilte wie funktionale Gestaltung findet im Innenraum ihre Fortsetzung, wo sie mit signifikant verbesserten Technologie- und Komfortfunktionen Hand in Hand geht. Der ergonomische, zentral im Armaturenbrett platzierte 13-Zoll-Touchscreen setzt auf das hochmoderne Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 4. Als Spracherkennungs-Assistent kommt "Alexa Built-in" 5 zum Einsatz. Das System mit Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) unterstützt den Fahrer, erleichtert seine Arbeit und verbessert die Produktivität - sei es das Eingeben von neuen Navigationszielen per Sprachbefehl, das Anwählen von Telefonkontakten oder auch das Aufgeben von Bestellungen zum Beispiel bei Amazon. Das Ergebnis ist ein intuitiv bedienbares, auf den Fahrer ausgerichtetes Cockpit. Smartphones können induktiv geladen und kabellos über Android Auto- oder Apple CarPlay6 eingebunden werden.

Viele Kunden nutzen ihr Multifunktions-Fahrzeug als rollendes Büro oder mobiles Wohnzimmer. Für sie hat Ford Pro eine gute Nachricht: Auch den Tourneo Custom wird es mit der innovativen Lenkradverstellung aus dem E-Transit Custom geben. Das überaus praktische, in dieser Klasse einzigartige Feature kann als ergonomische Halterung für Smartphones und Laptops oder - wenn flachgestellt - auch als Pausen- oder Arbeitstisch dienen. Das Lenkrad ist am unteren Rand abgeflacht. So schafft es mehr Platz für die Knie und Beine, erleichtert aber auch das Ein- und Aussteigen.

Der Beifahrer-Airbag findet im Dachhimmel ein neues Zuhause. Damit macht er den Weg frei für ein neu gestaltetes Instrumentenbrett und ein größer dimensioniertes Handschuhfach, das nun auch Laptops oder Dokumente im DIN A4-Format sicher und verdeckt aufnehmen kann. Spezielle Befestigungselemente nach AMPS-Standard halten elektronische Geräte in Reichweite des Fahrers sicher fest.

Vielseitige Antriebsoptionen für jeden Bedarf

Ford Pro bietet für den neuen Tourneo Custom die jüngste Entwicklungsstufe der EcoBlue-Dieselmotoren in drei Leistungsstufen an: 100 kW (136 PS), 110 kW (150 PS) und 125 kW (170 PS). Sie stehen mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder der neuen, hocheffizienten 8-Gang-Automatik zur Wahl. Die 136- und 170-PS-Versionen mit Automatik treten auf Wunsch auch mit Allradantrieb an. Das intelligente System teilt das Motormoment über ein elektronisch kontrolliertes Differenzial in 20-Millisekunden-Regelintervallen zwischen den Vorder- und Hinterrädern auf. Wer zusätzliche Traktion in Verbindung mit manuellem Schaltgetriebe sucht: Für die 136 und 150 PS starken EcoBlue-Turbodiesel hält Ford Pro auch ein mechanisches Sperrdifferenzial für die angetriebenen Vorderräder bereit.

Für den neuen Tourneo Custom PHEV hat Ford ein paralleles Hybridsystem entwickelt, das mit einer Gesamtleistung von 171 kW (233 PS) dynamische Fahrleistungen ermöglicht. Sein 2,5-Liter großer Vierzylinder-Benziner arbeitet nach dem hocheffizienten Atkinson-Prinzip und steht als Garant für entspanntes Dahingleiten über längere Strecken. Der E-Motor bezieht seine Energie von einer 11,8 kWh großen Batterie. Sie ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bis zu 52 Kilometern2 - ideal für den stadtnahen oder innerstädtischen Einkaufs- und Berufsverkehr. Im Zusammenspiel mit den Stromsteckdosen des Pro Power Onboard-Systems können aber auch elektrische Geräte mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 2,3 kW betrieben werden.

Alle Dieselvarianten des Tourneo Custom dürfen bis zu 2,5 Tonnen schwere Anhänger an den Haken nehmen, den Ford Pro fortan auch in einer elektrisch schwenkbaren und damit optisch vorteilhafteren Ausführung anbietet. Bei der Plug-in-Hybridversion sind es 1.850 Kilogramm7.

Darüber hinaus steht das neue Multifunktions-Fahrzeug mit einer umfassenden Palette an hochmodernen Assistenz- und Sicherheitssystemen zur Verfügung. Viele davon kommen erstmals in der Ford Custom-Familie zum Einsatz wie zum Beispiel die Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, der Rückfahr-Notbremsassistent und die 360-Grad-Rundumkamera-Funktion, die das Manövrieren in beengten Parksituationen deutlich erleichtert.

Ebenfalls neu für die Tourneo-Modelle von Ford Pro: Der elektronische Ausstiegswarner. Diese nützliche Technologie weist beim Parken auf Radfahrer und Automobile hin, die sich von hinten nähern. Ziel ist es, die sogenannten Türöffner-Unfälle durch abrupt aufgerissene Türen beim Aussteigen zu verhindern. Zeitgleich zeigt der elektronische Ausstiegswarner auch an, falls zum Beispiel hinten sitzende Kinder eine der Schiebetüren öffnen und auf die Straße laufen könnten.

Umfassend vernetzt: neuer Tourneo Custom setzt auf hochmoderne Konnektivität

Mit seinem serienmäßigen 5G-Modem8 bietet der neue Tourneo Custom einen superschnellen Zugang ins Internet und zu den benutzerfreundlich-intuitiven Angebot der digitalen Ford Pro-Dienstleistungen. Sie erleichtern den Betrieb des Fahrzeugs und verbessern die Kosteneffizienz. Über die FordPass App3 lassen sich auch aus der Ferne die Türen des Tourneo Custom ver- und entriegeln, die Sicherheit des Wagens prüfen und relevante Warnmeldungen abrufen. Flotten- und Fuhrparkbetreiber können mit der Ford Pro Software die Produktivität des Firmenfahrzeugs steigern. Das Modem ermöglicht zudem den Zugriff auf die Ford Power-Up-Funktion für drahtlose Software-Updates "over the Air". Damit bleibt der Tourneo Custom auf dem aktuellen Stand der digitalen Entwicklung, ohne dass hierfür zeitintensive Werkstattaufenthalte notwendig wären.

Der neue Tourneo Custom läuft in der Türkei bei Ford Otosan im hochmodernen neuen Werk Yeniköy vom Band. Die Produktion hat bereits begonnen.

Weitere Informationen finden Sie über den folgenden Link: https://tourneocustom.fordpresskits.com/

* WLTP-Kraftstoffverbrauch des Ford Tourneo Custom EcoBlue Diesel in l/100 km (kombiniert)**: 8,9 - 7,3; CO2-Emissionen (kombiniert): 234 - 192 g/km.

* WLTP-Kraftstoffverbrauch des Ford Tourneo Custom PHEV in l/100 km (kombiniert)**: 2,1 - 1,7; CO2-Emissionen (kombiniert): 47 - 40 g/km. Rein elektrische Reichweite 52 - 46 Kilometer1.

** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den "Neuen Europäischen Fahrzyklus" (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten.

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.

1) Angestrebte Reichweite und Ladezeit basieren auf herstellergeprüften Werten und Berechnungen nach dem WLTP-Fahrzyklus. Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Bedingungen wie äußeren Einflüssen, Fahrverhalten, Fahrzeugwartung, Alter und Gesundheitszustand der Lithium-Ionen-Batterie.

2) Ford Pro E-Telematics steht für ein Jahr ab dem Beginn der Garantiezeit kostenlos zur Verfügung und ist danach auf Abonnement-Basis erhältlich - vorbehaltlich der Zustimmung zu den Ford Smart Mobility-Bedingungen. Ford Pro E-Telematics ist mehrmarkenfähig und bietet zusätzlich zum Fahrzeugzustand eine umfassende Reihe von Funktionen, einschließlich Standortermittlung und Navigations-Kartenmaterial, Analyse-Möglichkeit des Fahrverhaltens und des Kraftstoff-/Energieverbrauchs. Hinzu kommt eine Begleit-App für Fahrer, um mit Flotten-Managern zu kommunizieren. Flottenkunden können sich an das Ford Pro Software-Center unter softwaresolutions@fordpro.com wenden, um Informationen über diese Ford Telematik-Produkte zu erhalten. Die Verfügbarkeit der Daten hängt von der Netzverbindung und dem Zugang zu den Fahrzeugdaten ab.

3) Die Apps FordPass und FordPass Pro sind mit ausgewählten Smartphone-Plattformen kompatibel und per Download erhältlich. Dabei können kostenpflichtige Nachrichten- und Datentarife anfallen.

4) BANG & OLUFSEN© 2021 und B&O© 2021, BANG & OLUFSEN(TM) und B&O(TM) sind eingetragene Marken der Bang & Olufsen Gruppe. Lizensiert durch Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft. Alle Rechte vorbehalten.

5) Um Alexa Built-in zu nutzen, müssen Fahrer FordPass Connect in ihrem Fahrzeug über die FordPass Smartphone-App oder die Fahrzeugeinstellungen aktivieren. Für den Zugriff auf Alexa sind ein Amazon-Konto, SYNC 4 oder SYNC 4A, FordPass Connect und ein kostenloser Connected Service erforderlich, der über die FordPass-App aktiviert wird (Einzelheiten siehe FordPass-Bedingungen). Es können zusätzliche Produkte und Einstellungen erforderlich sein. Alexa Built-in steht in Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich und in den unterstützten Märkten nur auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch zur Verfügung. Ein alternativer Markt kann nicht auf Alexa zugreifen, auch wenn er eine unterstützte Sprache verwenden kann.

6) Apple CarPlay(TM) ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc.; Android(TM) und Android Auto(TM) sind eingetragene Warenzeichen von Google Inc.

7) Die zulässigen Anhängelasten können je nach Beladung, Fahrzeugkonfiguration, Ausstattungsniveau und Anzahl der Passagiere variieren.

8) Vernetzte Dienste und Funktionen hängen von der Verfügbarkeit kompatibler Funknetze ab. Die Weiterentwicklung bestimmter Technologien, der Mobilfunknetze und der Fahrzeugeigenschaften kann die Funktionalität einschränken und die Nutzung vernetzter Dienste beeinträchtigen oder verhindern.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

