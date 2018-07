Ford unterstützt Rennradfahrer vom Team Sky mit speziellem Ford Ranger-Pickup bei der Tour de France

1 weiterer Medieninhalt

- Auf der Tour de France transportiert der Ford Ranger Ersatzteile, Trinkflaschen, Werkzeug und Personal - Sonderlackierung hebt Team Sky von der Konkurrenz ab

- Das Fahrzeug ist Botschafter der Ford-Kampagne "Share The Road", die auf mehr Harmonie und Einfühlungsvermögen zwischen Autofahrern und Radfahrern abzielt

- Exklusives Begleit-Fahrzeug auf Basis des Ford Tourneo Custom hilft den Fahrern vom Team Sky beim Ausruhen nach anstrengenden Etappen

Bei der diesjährigen Tour de France kommt ein speziell lackierter Ford Ranger zum Einsatz, der dem britischen Team Sky helfen soll, sich von der Konkurrenz abzuheben. Der markante Pick-up, der mit einem maßgeschneiderten Fahrradträger ausgestattet ist, wird auch medizinisches Personal und Mechaniker transportieren sowie Ersatzteile, Lebensmittel, Werkzeuge und Trinkflaschen.

https://youtu.be/tAuWl7bfjRY

Die hohe Fahrposition erleichtert das Erkennen von Schlaglöchern und die Auswahl der besten Ideallinien. Der Ford Ranger wird die vor den Rennradfahrern liegende Straße auf jeder Etappe erkunden und zudem die Botschaft der Ford-Kampagne "Share The Road" verbreiten, die auf mehr Harmonie und Einfühlungsvermögen zwischen Autofahrern und Radfahrern abzielt:

"Die Tour de France zeichnet sich durch anspruchsvolle Streckenprofile aus - angefangen bei herausfordernden Bergetappen bis hin zu tückischem Kopfsteinpflaster. Daher ist der Ford mit seinem Allradantrieb eine großartige Ergänzung für die Flotte der Begleitfahrzeuge", sagt Servais Knaven, Sport-Direktor des Team Sky. "Außerdem sind wir stolz darauf, die 'Share the Road'-Kampagne zu unterstützen - die meisten von uns sind selbst Radfahrer und wir machen uns gerne stark für einen respektvollen Umgang aller Teilnehmer im täglichen Straßenverkehr".

Ford ist der exklusive Lieferant von Team-Fahrzeugen und Transportern für das Team Sky. Die Partnerschaft, die im Jahr 2016 begann, kann bereits mehr als 100 Siege im Radsport verbuchen. Zur Team Sky-Flotte gehören unter anderem auch ein Ford Mondeo ST-Line und ein Ford S-MAX, beide mit intelligentem Allradantrieb (AWD) sowie die Ford-Baureihen Edge, Tourneo Custom und Transit.

Im Rahmen der "Share the Road"-Kampagne hat Ford kürzlich eine bahnbrechende Virtual-Reality (VR)-Demonstration vorgestellt, die es Autofahrern und Radfahrern ermöglicht, die potenziellen Konsequenzen von rücksichtslosem Fahren realitätsnah zu erleben. Erste Befragungen haben gezeigt, dass nach dieser VR-Demonstration fast alle Teilnehmer angaben, ihr Verhalten im Straßenverkehr künftig ändern zu wollen.

Details zu diesem Programm sind abrufbar unter: https://www.ford.de/ueber-ford/share-the-road

Ford Tourneo Custom hilft Fahrern von Team Sky nach anstrengenden Etappen

Seltsamerweise gibt es einen Nachteil für Radfahrer, die bei der Tour de France einen Etappensieg und damit einen Podiumsplatz erreichen. Während diejenigen, die später ins Ziel kommen, sofort mit der Erholung beginnen können, müssen sich die Gewinner aus organisatorischen Gründen zunächst an Bord eines Reisebusses aufhalten, bevor sie mit einem der Begleitfahrzeuge ins Hotel gefahren werden.

Ford unterstützt die ermüdeten Rennradfahrer bei der diesjährigen Tour de France mit einem speziell modifizierten und besonders bequemen Ford Tourneo Custom. Das Fahrzeug ist mit einer Küchenzeile und einem Kühlschrank ausgestattet, sowie mit Liegesitzen, Steckdosen und Gel-Decken, die den Fahrern helfen, schnellstmöglich auf Normaltemperatur abzukühlen.

"Im Radsport können wenige Sekunden den Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren ausmachen. Der Ford Tourneo Custom hilft unseren Leistungssportlern, die Erholungsphase nach dem Rennen früher einzuleiten und bequem zum Hotel zu gelangen, was sie in die beste Position versetzt, um am nächsten Tag wieder hart in die Pedale zu treten und ihre Bestform beizubehalten", fügte Servais Knaven hinzu.

Die Tour de France hat am 7. Juli begonnen und endet am 29. Juli 2018. Fans können das Abschneiden des Team Sky auf Twitter via @TeamSky verfolgen. Hashtags: #TDF2018 und #GoTeamSky.

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.

