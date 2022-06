Berlin (ots) - Der Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV), Dr. Mathias Döpfner, wird sein Amt "ab Herbst in geordneter Weise in neue Hände, vorzugsweise auch in neue Strukturen übergeben". Döpfner, zugleich Vorstandsvorsitzender Axel Springer SE (Berlin), bat in einem persönlichen Schreiben an die Verbandsmitglieder um ...

mehr