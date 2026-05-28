Children for a better World e.V.

Engagierte Jugendliche aus Kassel gewinnen bundesweiten Wettbewerb für gesellschaftliches Engagement

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München (ots)

Das Projektteam von "Neue Heimat im Kochtopf" aus Kassel hat es geschafft und sich gegen 151 andere Projekte durchgesetzt: Aufgrund ihres herausragenden gesellschaftlichen Engagements in der Förderung von interkulturellem und generationenübergreifendem Austausch durch gemeinsames Kochen, Begegnungen und gelebte Gemeinschaft gewinnt die Projektgruppe den CHILDREN JUGEND HILFT Wettbewerb 2026. Diese besondere Auszeichnung der Kinderhilfsorganisation CHILDREN FOR A BETTER WORLD führt das Team gemeinsam mit sieben anderen Siegerprojekten zu einem fünftägigen Engagement-Camp nach Berlin (07. bis 11. Oktober 2026). Dort nehmen die jungen Projektmacher*innen an spannenden Workshops teil, vernetzen sich untereinander und entwickeln ihre Projekte weiter. Während der Camptage bekommt jedes Projekt zudem zwei jugendliche Mentor*innen zur Seite gestellt. Den Höhepunkt des Camps bilden eine feierliche Abendgala inklusive Preisüberreichung sowie voraussichtlich ein exklusiver Empfang in Schloss Bellevue durch Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

"Neue Heimat im Kochtopf" - Im Projekt "Neue Heimat im Kochtopf" kochen junge Geflüchtete gemeinsam mit "deutschen Omas" traditionelle Rezepte und schaffen dabei wertvolle Begegnungen zwischen Kulturen und Generationen. Beim gemeinsamen Kochen und Essen entstehen persönliche Gespräche, neue Freundschaften und ein respektvoller Austausch. Ein gemeinsamer Ausflug stärkt das Gemeinschaftsgefühl zusätzlich. Beim Kochen unterstützen die Projektmacherinnen die Omas als Assistentinnen und lernen dabei alte Familienrezepte kennen. Ziel des Projekts ist es, Einsamkeit im Alter sowie Isolation durch Migration entgegenzuwirken und Menschen durch gemeinschaftliche Erlebnisse miteinander zu verbinden.

Mitte Mai hat in München eine hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus zwölf erwachsenen und jugendlichen Engagementexpert*innen, getagt und über die diesjährigen Siegerprojekte des JUGEND HILFT Wettbewerbs entschieden. Die Jury war vom Einsatz und dem herausragenden Engagement der jungen Projektmacher*innen sehr beeindruckt. Die Projektmitglieder übernehmen bereits in jungem Alter Verantwortung und sind so aktive Gestalter*innen für unsere Gesellschaft.

Hintergründe zu Children for a better World e.V.

CHILDREN FOR A BETTER WORLD ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Der Verein wurde 1994 von 30 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Politik gegründet. In seinen Programmen setzt sich CHILDREN in den Themenbereichen Kinderarmut, Engagementförderung und Demokratiebildung ein. Der Verein arbeitet transparent, wirkungsorientiert und wurde mit wichtigen Preisen ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Siegerprojekt stellen wir gerne zur Verfügung. Über eine redaktionelle Verwendung würden sich die jungen Projektmacher*innen sehr freuen.

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