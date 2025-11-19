PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Statistisches Bundesamt

KORREKTUR: Januar bis September 2025: China wichtigster Handelspartner Deutschlands

Wiesbaden (ots)

Die am 19.11.2025 verbreitete Meldung muss aufgrund eins fehlerhaften Wertes im Vorspann und der zweiten Zwischenüberschrift korrigiert werden. Die Korrekturen sind kursiv hervorgehoben.

Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.

Weitere Auskünfte:

Außenhandel,

Telefon: +49 611 75 2481

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

