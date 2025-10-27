Children for a better World e.V.

Engagierte Jugendliche aus Staig-Altheim mit dem CHILDREN JUGEND HILFT Preis in Berlin geehrt

Bild-Infos

Download

Staig-Altheim (ots)

Rund 40 Kinder und Jugendliche hat die Kinderhilfsorganisation Children for a better World am 18. Oktober in Berlin für ihr gesellschaftliches Engagement mit dem CHILDREN JUGEND HILFT Preis ausgezeichnet und nach Schloss Bellevue eingeladen - darunter auch die Jugendlichen des Projekts "AI Fair-Image Challenge".

Im Rahmen des CHILDREN JUGEND HILFT Camps 2025 hat die Kinderhilfsorganisation Children for a better World am 18. Oktober die acht beispielhaftesten Projekte für gesellschaftliches Engagement von Kindern und Jugendlichen geehrt. Auch die 11 und 12 Jahre alten Sieger*innen des Projektes "AI Fair-Image Challenge" haben ihren Preis bei einer feierlichen Abendgala im Statthaus Böcklerpark in Berlin erhalten. Jugendliche übernehmen bereits in jungem Alter Verantwortung und sind so aktive Gestalter*innen für unsere Gesellschaft.

Das Projekt "AI Fair-Image Challenge"

Die Schülerinnen der Weihungstalschule Staig gestalten mithilfe Künstlicher Intelligenz kreative Produkte wie KI-generierte Motive, aiMOOCs und aiBOOKs. Die Verkaufserlöse fließen in Bildungs- und Hilfsangebote für tibetische Flüchtlingskinder. Zusätzlich rufen das Projektteam einen eigenen KIMotiv-Wettbewerb für Schüler*innen der Klassen 5- 13 ins Leben. Die sogenannte Fair-Image Challenge ermutigt junge Menschen sich auf kreative Weise mit Künstlicher Intelligenz auseinander-zusetzen und damit indirekt Gutes zu tun. Die besten Entwürfe bzw. Einsendungen des Wettbewerbs werden im schuleigenen Online-Shop in Form von T-Shirts und Jutetaschen zum Verkauf angeboten, um Aufmerksamkeit zu schaffen, Spendengelder zu akquirieren und weitere Unterstützung für die Kinder in Tibet zu gewinnen.

Der Preis: Abendgala, Workshops und Schloss Bellevue

Der Preis beinhaltet neben einer finanziellen Förderung mit bis zu 2.500 Euro pro Projekt auch die Teilnahme am fünftägigen CHILDREN JUGEND HILFT Camp. Für dieses Engagement-Camp sind die rund 40 Sieger*innen aus acht verschiedenen Projekten vom 15. bis 19. Oktober in Berlin zusammengekommen. Beim Camp haben die Kinder und Jugendlichen an Workshops zu Themen wie Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Demokratieförderung oder Fundraising teilnehmen können. Hier hatten die jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Projekte weiterzuentwickeln und sich untereinander zu vernetzen. Gleichzeitig haben sie durch die Preisverleihung Anerkennung für ihr herausragendes Engagement erfahren. "Ich bin tief beeindruckt von dem Engagement und der Leidenschaft, mit denen sich all die Kinder und Jugendlichen für andere einsetzen. Sie erkennen Probleme und Bedürfnisse und schaffen aus eigener Kraft Lösungen, um die Welt ein Stück besser zu machen", so Cornelius Nohl, Geschäftsführer von Children for a better World.

Zum Abschluss des Camps wurden die Kinder und Jugendlichen von Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, feierlich in Schloss Bellevue empfangen.

Hintergründe zur Kinderhilforganisation Children for a better World

Children for a better World ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Potentialentwicklung zu stärken. Dieses Anliegen wird in vier Programmen umgesetzt: In Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN bundesweit gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert der Verein engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Projekten für andere Menschen einsetzen. In den Kinderbeiräten entscheiden Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern. Und mit Generation Germany begeistert sie junge Menschen für Demokratie. Im Jahr 2024 feierte die Organisation ihr 30-jähriges Bestehen.

Weitere Informationen zum Siegerprojekt stellen wir gerne zur Verfügung. Über eine redaktionelle Verwendung würden sich die jungen Projektmacher*innen sehr freuen.

Original-Content von: Children for a better World e.V., übermittelt durch news aktuell