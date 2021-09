ORION Versand

Außergewöhnliche Adventskalender:

Bei Orion gibt's erstmals erotische Goodies für DIY Kalender

Do it yourself liegt im Trend! Auch im Advent: Einer YouGov-Umfrage zufolge verschenken neun Prozent der Deutschen einen selbstgebastelten Adventskalender, weitere sieben sowohl einen gekauften als auch einen selbstgemachten. Aber was soll drin sein? Acht Prozent der Männer wünschen sich Erotikartikel im Adventskalender - bei den Frauen sind es "nur" zwei Prozent. Jetzt wird ORION zum Wunscherfüller: Zum allerersten Mal gibt es erotische Geschenkideen als "Sockenfüller" für DIY Adventskalender!

Vibrator, Penisring, Mini-Masturbator, Peitsche, Gleitmittel, Kamasutra im Kartenformat und einiges mehr- mit den insgesamt 12 Stocking Fillern aus dem ORION Sortiment können Kreative ihrer Lust aufs Selbermachen freien Lauf lassen. Natürlich ist auch etwas fürs Hintertürchen dabei. Die Artikel sind extra so ausgewählt, dass sie gut in Socken, Säckchen oder Boxen passen. Zwischen die erotischen Accessoires für eine sinnliche Adventszeit können sich dann je nach Vorliebe Schokolade, Pralinen oder Duschgel gesellen. Je kreativer, umso besser, denn kreative Menschen haben nachweislich auch ein zufriedeneres Sexleben.

Das Paket mit den 12 erotischen Geschenkideen gibt es ab sofort nur online im ORION Shop auf orion.de und kostet im Angebot 49,95 EUR.

