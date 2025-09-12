NDR / Das Erste

Dreh für NDR Drama mit Désirée Nosbusch und Matthias Brandt: „Eine Nacht in Bangkok“

Désirée Nosbusch und Matthias Brandt spielen die Hauptrollen in dem NDR Drama „Eine Nacht in Bangkok“, das bis zum 12. September in Berlin und Rostock gedreht wurde. Das Drehbuch schrieb Sathyan Ramesh, die Regie lag bei Rainer Kaufmann – beide sind vielfach mit Preisen ausgezeichnet. „Eine Nacht in Bangkok“ wird voraussichtlich im kommenden Jahr in der ARD Mediathek und im Ersten zu sehen sein.

Zum Inhalt: Katharina (Désirée Nosbusch) und Hektor (Matthias Brandt) haben nichts mehr miteinander zu tun. Vor zehn Jahren waren die beiden noch ein Ehepaar – bis ein unerhörtes Ereignis beide erkennen ließ, wie weit sie sich voneinander entfernt hatten.

Notgedrungen treffen nun die Eltern wieder aufeinander: Die gemeinsame erwachsene Tochter Lilith (Clara Vogt) sitzt in Untersuchungshaft. Sie wird mit einer Einbruchserie in Verbindung gebracht. Weil die Indizien gegen sie sprechen, muss Lilith bis zur Anhörung im Gefängnis bleiben. Während Hektor die befreundete Anwältin Lydia (Kim Riedle) alarmiert und sich sicher ist, dass sie Lilith schnell aus der Haft holen wird, will Katharina selbst tätig werden. Der Besuch bei Liliths Mitbewohner Robert (Danilo Kamperidis) erschüttert Katharina und Hektor jedoch nachhaltig: Kennen sie ihre Tochter wirklich?

Weitere Darsteller*innen sind u. a. Susanne Wuest, Bettina Lamprecht und Aleksandar Jovanovic.

Produzentin ist Doris Zander (Bavaria Fiction), Kamera: Martin Farkas. Die Redaktion liegt bei Philine Rosenberg und Christian Granderath (NDR).

