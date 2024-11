NDR / Das Erste

100 werden und dabei gesund bleiben: Themenschwerpunkt "Länger leben" mit ARD Gesund

Mit 80, 90 oder sogar 100 Jahren noch fit sein und mitten im Leben stehen, das wünschen sich die meisten Menschen. Was dran ist an den Versprechen von Fitnessgurus, Nahrungsergänzungsmitteln und "Biohackern", zeigt ARD Gesund in einem Themenschwerpunkt in der ersten Novemberwoche. Die ARD "Docs" Heinz-Wilhelm (Heiwi) Esser und Dr. Julia Fischer geben Tipps für eine bessere Ernährung und gezielte Bewegung im Alltag.

Der NDR als Federführer des ARD Kompetenzcenters Gesundheit sowie WDR und SWR beteiligen sich am Schwerpunkt.

"Visite" - Warum geht die Lebenserwartung in Deutschland zurück?

Trotz guter Gesundheitsversorgung und eines gestiegenen Bewusstseins für Fitness und Ernährung geht die Lebenserwartung hierzulande zurück - wie passt das zusammen? Und was kann man tun? Am Beispiel der sportlichen Familie Ahrens zeigt das ARD Gesundheitsmagazin "Visite", was es alles braucht, um länger gesund zu leben. Altersmediziner erklären, wie häufige Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes II die Lebenserwartung beeinflussen.

Bei "Visite" geht es außerdem um die geistige Fitness: Forschende an der Universität Jena untersuchen, was "Cognitive Healthy Agers" ausmacht und welche Rolle die Genetik spielt. NDR-Bewegungs-Doc Dr. Helge Riepenhof zeigt, welche Muskelgruppen trainiert werden müssen, um die Fitness zu erhalten.

Sendehinweis: "Visite", NDR Fernsehen, Dienstag, 5. November 2024, 20.15 bis 21.15 Uhr

Beim SWR-Magazin "Doc Fischer" greift Ärztin Dr. Julia Fischer am 6. November das Thema Altern auf und untersucht Anti-Aging-Trends fürs Gesicht. Was können Roller, Rotlichtmaske und Co.?

"Doc Fischer" blickt dabei hinter die Kulissen von Kliniken, ist nah dran an Ärzten und Forschung und beantwortet Fragen, die Patientinnen und Patienten bewegen.

Sendehinweis : "Doc Fischer", SWR Fernsehen, Mittwoch 6. November, 20.15 Uhr bis 21.00 Uhr

Ernährung, Bewegung oder doch gute Gene? - Experten stellen neueste Forschung vor

Am 7. November fragt die Dokumentation "Doc Esser - Ich will hundert werden!" von Marc Rosenthal: "Welche Rezepte für ein langes Leben funktionieren wirklich?". In dem vom WDR produzierten Format geht Heinz-Wilhelm (Heiwi) Esser der Frage nach, wie sich die eigene Lebenserwartung wirklich verlängern lässt - am liebsten bis auf 100 Jahre! - und welche Rezepte für ein langes, fittes und gesundes Leben auch wissenschaftlich belegt sind.

Der Doc trifft Biohacker und Altersforscher und fragt sie, was geistige und körperliche Fitness bis ins hohe Alter garantiert. Er spricht mit dem amerikanischen Tech-Millionär Bryan Johnson, der besessen davon ist, mit Hilfe modernster Medizin den eigenen Alterungsprozess aufzuhalten. Und dann kommen noch andere Expertinnen und Experten zu Wort: Sechs rüstige Senioren, allesamt fit und fidel, verraten ihre Geheimrezepte für ein langes Leben. Darunter auch das älteste Bikinimodel der Welt: Ruth Megary, die mit 101 Jahren noch immer aktiv am Leben teilnimmt.

Sendehinweis: "Doc Esser - Ich will hundert werden!", WDR Fernsehen, Donnerstag 7. November 20.15 bis 21.45 Uhr und am selben Tag auch in der ARD Mediathek verfügbar.

Live-Talk auf Youtube mit Doc Esser und Doc Fischer

Ebenfalls am 7. November sprechen die beiden ARD Gesundheitsexperten Doc Esser und Doc Fischer (Dr. Julia Fischer) in einem gemeinsamen Live-Talk auf dem YouTube-Kanal "ARD Gesund" über ihre Erfahrungen und geben praktische Tipps fürs Älterwerden. Klar ist, die Chancen steigen für alle, die sich viel bewegen, gesund ernähren und geistig fit halten. Aber wie gelingt das im Alltag am besten?

Auch der Hörfunk widmet sich bei NDR Info, WDR 2 und WDR 5 dem Thema "gesund altern". So geht ARD Korrespondentin Jennifer Johnston am 7. November bei NDR Info der Frage nach, warum die Lebenserwartung in Singapur sprungartig ansteigt. Liegt es an der Ernährung oder den mahnenden Worten der Regierung? Heinz-Wilhelm (Heiwi) Esser ist am 7. November bei WDR 2 und WDR 5 zum Studiogespräch.

Die ARD Mediathek bietet in der Rubrik "Gesundheit" eine kuratierte Sammlung der besten Dokus und Reportagen aus der ARD zum Thema "Longevity", also Langlebigkeit. Die Filme zeigen, wie weit Medizin und Forschung sind, wenn es darum geht, unsere Lebenserwartung zu steigern. Sie gehen aber auch den Fragen nach, ob Longevity wirklich erstrebenswert ist, welche Folgen sie für den Körper hätte und wie wir insgesamt auch im hohen Alter fit und gesund bleiben.

Alle Inhalte in der ARD Mediathek in der Rubrik "Gesundheit" unter https://1.ard.de/Mediathek_Gesundheit "

ARD Kompetenzcenter liefern Inhalte für alle Sender der ARD zu

Die im Jahr 2024 gestarteten ersten Kompetenzcenter der ARD bündeln journalistische und technische Kräfte in allen linearen und digitalen Ausspielwegen für die gesamte ARD in einem Themenfeld. Im Bereich Gesundheit hat der NDR die Federführung übernommen und koordiniert die überregionalen Angebote für alle Landesrundfunkanstalten. Ziel der Kompetenzcenter ist es, durch eine Bündelung des Programmangebots in den jeweiligen Themenfeldern weitere Zielgruppen mit herausragenden journalistischen Angeboten zu erreichen.

Alle Infos: www.ardgesund.de

