Gesundheit an einem Ort: Aus NDR GESUND wird ARD GESUND mit Dr. Julia Fischer

Der Norddeutsche Rundfunk startet einen zentralen YouTube-Kanal der ARD für den Bereich Gesundheit. Am 4. Mai wird der bisherige Kanal NDR GESUND in ARD GESUND umbenannt. Die User*innen erhalten dann ausgewählte Inhalte aus allen Landesrundfunkanstalten der ARD zum Thema Gesundheit und Medizin in einem Kanal. Die Koordination übernimmt der NDR in Hamburg.

ARD GESUND liefert Tipps für ein gesundes und aktives Leben. Themen sind Ernährung, Bewegung, Medizin und mentale Gesundheit, sowie verschiedene Krankheiten und Krankheitsbilder. Die Themen stammen aus dem Alltag der Nutzer*innen, werden wissenschaftlich fundiert, unterhaltsam und in verständlicher Sprache präsentiert.

Zusätzlich zu den Medizin- und Gesundheitsinhalten von NDR, SWR, RBB, MDR, HR und BR führt die Ärztin und Journalistin Dr. Julia Fischer durch ein wöchentliches Format. Darin setzt sie sich mit kontroversen Gesundheitsthemen auseinander und gibt Antworten auf aktuelle medizinische Fragen. In der ersten Ausgabe wird es um Stoffwechselmythen gehen.

Dr. Julia Fischer, Host ARD GESUND: "Gesundheit ist das Allerwichtigste im Leben. Bei ARD GESUND wollen wir verständlich, fundiert und locker darüber aufklären - der Community also gut gelaunt eine Orientierung in der heutigen Informationsflut geben und sie dabei unterstützen, gesund zu leben. Das finde ich eine großartige, Sinn stiftende Aufgabe. Außerdem darf ich hin und wieder Quatsch machen. Eine bessere Kombi gibt es in meinen Augen nicht. Ich freue mich sehr drauf."

Friederike Krumme, Teamleiterin Gesundheit NDR: "Im Kanal ARD GESUND finden die Userinnen und User wissenschaftlich fundierte und umfangreiche Informationen in Sachen Gesundheit, Bewegung und Ernährung. Alle Themen sind verständlich erklärt und können helfen, gesünder und bewusster zu leben. Das Tolle ist, dass alle ARD Medizinredaktionen für dieses ambitionierte Ziel eng zusammenarbeiten und so eine hohe Qualität des Angebots auf dem Kanal garantieren."

Auf ARD GESUND finden sich auch weitere Formate wie die Ernährungs-Docs, die Natur-Docs sowie Abenteuer Diagnose. ARD GESUND ergänzt das Angebot der Themenwelt Gesundheit in der ARD Mediathek und ARD Audiothek.

Über die Host:

Dr. Julia Fischer, 1984 in Aachen geboren, studierte in Berlin, Madrid und Buenos Aires Medizin. Zusätzlich zu ihrer medizinischen Ausbildung absolvierte sie ein journalistisches Volontariat an der Electronic Media School in Potsdam. Sie moderiert im SWR Fernsehen die Gesundheitssendung "Doc Fischer" und erklärt Medizin im Radio.

Link zur ersten Folge: https://1.ard.de/ARDGESUND_Stoffwechsel

