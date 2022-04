Studie: Investorengeführte Praxen rechnen höhere Kosten ab

Hamburg (ots) - Wer fährt für Deutschland zum ESC nach Turin? Das entscheidet sich in der Live-Show "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" mit Barbara Schöneberger. Auch diese Sendung steht - wie der ganze Abend im Ersten, in den Dritten Programmen der ARD, in ONE, auf eurovision.de und in der ARD ...

mehr