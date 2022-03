NDR / Das Erste

ESC-Gewinnerin Jamala aus der Ukraine zu Gast bei "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid"

Hamburg (ots)

2016 gewann sie für die Ukraine den Eurovision Song Contest, jetzt ist sie aus Kiew geflohen: Jamala. Sie ist der weitere Stargast bei "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" und wird dort u. a. ihren Gewinnersong singen, "1944". Das Lied handelt von der Deportation der Krimtataren durch Josef Stalin. Auch das Schicksal ihrer eigenen Familie hatte Jamala darin besungen, denn unter den damals Vertriebenen war auch ihre eigene Ur-Großmutter.

Moderatorin Barbara Schöneberger wird mit Jamala auch über deren Flucht wegen des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine sprechen. Gemeinsam mit ihren Kindern ist die 38-Jährige bei ihrer Schwester in Istanbul untergekommen. Der Ehemann der ESC-Gewinnerin von 2016 ist in der Ukraine geblieben.

In der Live-Show "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" entscheidet sich, wer für Deutschland 2022 zum ESC nach Turin fährt. Die Sendung steht - wie der ganze Abend im Ersten, in den Dritten Programmen der ARD, in ONE, auf eurovision.de und in der ARD Mediathek - im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

Sendung: Freitag, 21.00 Uhr, im Ersten, in den Dritten Programmen der ARD, in ONE, auf eurovision.de und in der ARD Mediathek

