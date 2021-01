Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Von 3D-Strickmaschinen bis zum Waschen ohne Wasser

DBU-Förderung für drei Start-ups - Umweltschutz durch Digitalisierung

Krefeld/Aachen/Kassel (ots)

Kleidung auf Bestellung, eine neue Art der Textilreinigung und lokal erzeugter grüner Strom - mit diesen drei Geschäftsideen haben die "Digitale Strickmanufaktur" (Krefeld), "Infinity Startup" (Aachen) und "prosumergy" (Kassel) die Jury des Green Start-up-Programms der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) überzeugt. Sie werden mit insgesamt rund 370.000 Euro fachlich und finanziell gefördert.

Ein Cloud-Service für den Handel

Die "Digitale Strickmanufaktur" will die Kleidungsbranche nachhaltig verändern. Die Gründer entwickeln einen Cloud-Service, der direkt mit dem Handel verbunden ist. Die Kunden der "Digitalen Strickmanufaktur" können individualisierte Kleidungsstücke bestellen, bei denen Größe, Farbe und Ausführung an ihre Wünsche angepasst werden. Die Bestelldaten werden dann mittels der Cloud, einem Online-Speichermedium, übertragen. Sie können an jedem Ort der Welt wieder abgerufen werden.

Erst bestellen - dann produzieren

Bestellt ein Kunde zum Beispiel eine Mütze, wird der Auftrag automatisch an 3D-Strickmaschinen übermittelt. Danach beginnt die Produktion, anschließend erfolgt der Versand der Ware. So wird der Absatz für die Händler planbar, und es wird nicht zu viel Kleidung produziert. Hinzu kommt: Die Produkte werden kundennah in Deutschland hergestellt. Lange Transportwege und -zeiten entfallen.

Waschen ohne Waschmaschine

Die "RefresherBoxx" des "Infinity Startup" ist im Grunde eine mobile Textilreinigung, die ohne Wasser und Waschmittel auskommt. "Mit einer Kombination aus verschiedenen physikalischen Methoden desinfiziert, trocknet und erfrischt sie alle Arten von Textilien - insbesondere solche, die nicht in die Waschmaschine gelegt werden können, wie Leder, Samt und Seide", erklärt Gründer Stefan Chang. Die "RefresherBoxx" sei schonender, umweltfreundlicher und brauche nur 30 Minuten für einen Durchgang. Die mobile Textilreinigung kann nach Changs Worten im medizinischen, aber auch im Privat- und Freizeitbereich genutzt werden.

Lokaler Strom für Gewerbe und E-Mobilität

Das Start-up "prosumergy" bietet Gebäudeeigentümern und Mietern eine günstige Stromversorgung aus erneuerbaren Energien an, die hauptsächlich lokal erzeugt werden. "Mit Hilfe der DBU wollen wir unseren Energieversorgungsansatz weiterentwickeln. Mittels Standardisierung und Digitalisierung wollen wir Konzepte für die dezentrale Stromversorgung von gewerblichen Liegenschaften und Ladelösungen für E-Mobilität entwickeln", sagt Gründerin Lena Cielejewski.

Bereits 25 Gründerteams gefördert

Die drei Gründerteams werden nun im Green Start-up-Programm der DBU für zwei Jahre gefördert. "Sie bringen auf innovative Weise Lösungen für Umwelt, Ökologie und Nachhaltigkeit mit dem Schwerpunkt Digitalisierung zusammen", sagte DBU-Start-up-Koordinatorin Dr. Stefanie Grade. 22 andere Unternehmen haben das Auswahlgremium seit Start des Programmes bereits von sich überzeugt.

