"Fröhliche Dreihnachten" bei RTL Super: Über 150 Weihnachtsfilme für die ganze Familie

Ab dem 5. November verwandelt sich RTL Super in das Zuhause für alle Weihnachtsfans: Bis zum 2. Weihnachtsfeiertag zeigt der Sender mehr als 150 festliche Filme - so viele wie noch nie! Unter dem Motto "Fröhliche Dreihnachten" stehen täglich ab 20:15 Uhr jeweils drei Weihnachtsfilme auf dem Programm, die für magische Momente, Romantik und jede Menge Winterzauber sorgen. Alle Filme sind zudem auf RTL+ als Stream verfügbar.

Neben beliebten Klassikern dürfen sich die Zuschauer auf zahlreiche Free-TV-Premieren freuen, die neue Geschichten voller Herz, Humor und Besinnlichkeit erzählen. Die abwechslungsreiche Programmierung bietet für jede Stimmung das passende Fest: dienstags dreht sich alles um royale Liebesgeschichten, mittwochs stehen besondere Familienmodelle im Mittelpunkt, donnerstags warten tierische Abenteuer, und samstags lockt bestes Familienkino. So bringt RTL Super die ganze Vielfalt der Weihnachtszeit auf den Bildschirm - von romantisch bis turbulent, von märchenhaft bis modern.

Die Free-TV-Premieren in der Übersicht:

So., 09.11., 20:15 Uhr: Round & Round - Immer wieder Lichterfest (Round and Round)

Rachel erlebt ihr jährliches Lichterfest, doch plötzlich steckt sie in einer Zeitschleife fest und muss denselben Tag immer wieder durchleben. Um dem Bann zu entkommen, muss sie herausfinden, was ihr das Schicksal wirklich sagen will. Eine warmherzige, humorvolle Geschichte über zweite Chancen und die wahre Bedeutung von Weihnachten.

Mo., 10.11., 20:15 Uhr: Santa Tell Me - Wer wird meine Weihnachtsliebe? (Santa Tell Me)

Olivia, eine erfolgreiche Innenarchitektin, findet einen alten Brief vom Weihnachtsmann, der ihr verspricht, die Liebe ihres Lebens namens Nick bis Heiligabend zu treffen. Sie begegnet daraufhin drei Männern mit diesem Namen und fühlt sich gleichzeitig zu ihrem charmanten Kollegen Chris hingezogen.

Di., 18.11., 20:15 Uhr Meine Weihnachtsprinzessin - Die Liebe meines Lebens (Unforgettable Christmas)

Prinzessin Colette wäre viel lieber Modedesignerin als Thronerbin ihres Landes. Sie ist ganz in ihrem Element, als sie mit dem bekannten Designer Wilson James die Kollektion für eine königliche Wohltätigkeitsgala entwerfen darf. Bei der Arbeit erkennt sie nicht nur ihre wahre Berufung, sondern findet auch die große Liebe.

Mo., 01.12., 20:15 Uhr: Die zauberhafte Weihnachtsfee (Sugarplummed)

Emily wünscht sich ein perfektes Weihnachtsfest und erhält unerwartete Hilfe von einem magischen Filmcharakter, der aus dem Bildschirm tritt. Während diese optimistische Helferin ihr zur Seite steht, geraten die Dinge zunehmend außer Kontrolle. Emily lernt schließlich, dass wahre Perfektion in den Feiertagen anders aussieht, als sie es sich vorgestellt hatte.

Di., 02.12., 20:15 Uhr: Ein Prinz zu Weihnachten - Verliebt im Winterwunderland (A Prince for Christmas)

Der europäische Prinz Duncan will der Ehe, die seine Eltern für ihn arrangiert haben, entkommen und flieht in die Vereinigten Staaten. Dort landet er in dem verschlafenen Kaff Aurora, wo er die reizende Emma trifft. Diese führt das Café ihrer verstorbenen Eltern und kümmert sich um ihre jüngere Schwester Alice.

Do., 04.12., 20:15 Uhr: Seaside Christmas - Ein Seehund zum Fest (Mystic Christmas)

Während der Feiertage begibt sich eine Meeresveterinärin nach Mystic, Connecticut, um im örtlichen Rehabilitationszentrum und Aquarium zu arbeiten. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, dem Seehund Peppermint bei der Rückkehr ins Meer zu helfen. Neben ihrer Arbeit im Zentrum trifft sie auf Sawyer, den Besitzer einer Pizzeria, mit dem sie eine Verbindung aus der Vergangenheit wieder aufleben lässt.

Mo., 08.12., 20:15 Uhr: Konkurrenz für Santa Claus? (The Santa Class)

Kate North leitet eine in Schwierigkeiten geratene Santa-Schule und steht vor der Herausforderung, gemeinsam mit ihrem Ausbilder Dan einem Weihnachtsmann mit Gedächtnisverlust zu helfen. Ihre Mission ist es, seine Erinnerungen wiederherzustellen, um das bevorstehende Weihnachtsfest zu retten und gleichzeitig die Zukunft ihrer Schule zu sichern.

