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Der Tierversicherungsmarkt bleibt attraktiv und stark umkämpft

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Düsseldorf (ots)

Aktuelle Trendstudie von Nordlight Research untersucht Status Quo, Potenziale und Perspektiven im deutschen Tierversicherungsmarkt - differenziert nach Tierarten, Versicherungsarten und Anbietern

Große Wachstumspotenziale in allen Tierarten - vor allem für Tierkrankenversicherungen und Tier-OP-Versicherungen

Starker Wettbewerb zwischen Universalversicherern und spezialisierten Tierversicherern

Allianz Marktführer bei Tierversicherungen für Hunde und Katzen - Uelzener bei Pferden

Das Interesse der Deutschen an Tierversicherungen bleibt hoch: Aktuell besitzen 90 Prozent der Pferdebesitzer, 84 Prozent der Hundebesitzer und 32 Prozent der Katzenbesitzer bereits mindestens eine Tierversicherung. Neuabschlüsse plant mehr als jeder dritte Tierhalter (Hunde: 36 Prozent, Katzen: 32 Prozent, Pferde: 33 Prozent). Besonders stark ist das Marktpotenzial - in allen drei Tierarten - für Tierkrankenversicherungen und Tier-OP-Versicherungen (jeweils rund 20 Prozent).

Der Tierversicherungsmarkt bietet Universalversicherern wie spezialisierten Tierversicherern daher auch künftig große Chancen. Zugleich gilt: Tierversicherungen sind kein Selbstläufer und der Wettbewerb ist intensiv.

Das zeigt die aktuelle Trendstudie "Tierversicherungen 2026 - Status Quo, Potenziale und Perspektiven" des Marktforschungsinstituts Nordlight Research.

Rund 1.400 Tierbesitzer ab 18 Jahren - die bereits Tierversicherungen besitzen oder Abschlüsse planen - wurden ausführlich zu ihrem Tier-Versicherungsverhalten sowie zu ihren Produkterwartungen, Anbieterpräferenzen und Wünschen befragt; differenziert nach Tierarten und Versicherungsarten. Vergleichswerte liegen aus einer Vorgängerbefragung von 2022 vor.

Detailanalysen zu Verbreitung, wahrgenommener Anbieterqualität und Präferenzen bei Neuabschlüssen wurden für folgende 22 Tierversicherer durchgeführt (alphabetische Reihfolge): AGILA | Agria | Allianz | AXA | Barmenia | Cleos Welt | DA Direkt | Die Bayerische | Die Haftpflichtkasse | ERGO | Figo | Gothaer | HanseMerkur | hepster | Lassie | LVM | Petolo | PetProtect | Provinzial | R+V | Uelzener | VHV

Allianz dominiert im Tierversicherungsmarkt - der Wettbewerb schläft aber nicht

Klarer Marktführer bei Tierversicherungen für Hunde und Katzen ist die Allianz. Die Uelzener bekleidet als Spezialversicherer Platz 1 im Marktsegment Pferde.

Spitzenpositionen in puncto Bekanntheit, Relevant Set und Anbieterpräferenznehmen bei den Universalversicherern Allianz, HanseMerkur und Barmenia ein. Unter den spezialisierten Tierversicherern liegen AGILA, PetProtect, Uelzener und Petolo vorn.

Überwiegend hohe Kundenzufriedenheit

Im Durchschnitt zeigen sich die Versicherungskunden mit ihren aktuellen Anbietern sehr zufrieden. Auch die Weiterempfehlungsbereitschaft (NPS) der Tierversicherer bleibt hoch. Auffällig ist, dass spezialisierte Tierversicherer beim NPS recht deutlich führen: PetProtect, Petolo, Lassie und AGILA; als Universalversicherer folgen AXA, Barmenia und Allianz.

"Insgesamt zeigt der Tierversicherungsmarkt - je nach zugrunde gelegten Performancekriterien sowie Tierarten und Versicherungsarten - deutliche Ausdifferenzierungen und spezifische Stärken-Schwächen-Profile", sagt Dr. Torsten Melles, Geschäftsführer bei Nordlight Research. "Grund zum Ausruhen hat im Wettbewerb kein Anbieter."

Hohe Abschlussbereitschaft der Tierhalter insbesondere bei Tierkrankenversicherungen und Tier-OP-Versicherungen

Während sich das Abschlusspotenzial über die verschiedenen Tierarten etwa gleichverteilt, sind produktbezogen insbesondere Tierkrankenversicherungen (TKV) und Tier-OP-Versicherungen attraktiv. Bisher besitzt weiterhin nur eine Minderheit der Tierhalter solche Policen.

Neuabschlüsse im Bereich Tierkrankenversicherungen (TKV) planen aktuell 20 Prozent der Hundebesitzer, 19 Prozent der Katzenbesitzer und 19 Prozent der Pferdebesitzer.

Eine Tier-OP-Versicherung neu abschließen wollen künftig 19 Prozent der Hundebesitzer, 20 Prozent der Katzenbesitzer und 18 Prozent der Pferdebesitzer.

Tierversicherungen sind kein Selbstläufer

Ungeachtet der großen Marktpotenziale bleibt der Absatz von Tierpolicen ein anspruchsvolles Geschäft: Die Erwartungen der Kunden an den Leistungsumfang sind insgesamt hoch und unterscheiden sich stark nach Tierart. Zugleich ist die spontane Ausgabebereitschaft für Tierversicherungen oft begrenzt (effektiv wächst aber seit 2022 der Anteil der Versicherungsausgaben innerhalb der Gesamtausgaben für Tiere).

Darüber hinaus zeigen Tierhalter - die bisher noch keine Tierpolicen abgeschlossen haben und dies derzeit auch nicht planen - eine zunehmende Tendenz, lieber auf Eigenvorsorge (Geld zurücklegen) statt auf Versicherungen zu setzen (2026: 35 Prozent; 2022: 24 Prozent).

Kostengründe werden in dieser zusätzlich befragten Tierhalter-Gruppe als häufigste Abschlusshürde genannt. Als weitere Hindernisse zeigen sich eine abnehmende Risikowahrnehmung, nicht zuletzt aber zunehmende Zweifel daran, ob die Versicherer im Erkrankungs-/Schadenfall tatsächlich zahlen.

Kurz: Tierversicherungen sind kein Selbstläufer oder einfaches Mitnahmegeschäft.

Was Tierhalter von Versicherern erwarten und wünschen

In der Studie wurde daher auch im Detail analysiert, welche Versicherungsleistungen von den Tierhaltern erwartet oder gewünscht werden, und welche weniger attraktiv erscheinen.

Im Bereich Tierkrankenversicherungen zeigt sich hier beispielsweise: Vielen Tierbesitzern (alle Tierarten) ist der Einschluss von Operationen wichtig (72 Prozent), ebenso wie auch freie Arztwahl und gleichbleibende Beiträge. Auf Vorsorgemaßnahmen wird hingegen vergleichsweise weniger Wert gelegt (je nach Tierart 41 bis 51 Prozent).

Je nach Tierart und Versicherungsart zeigen sich deutliche Erwartungs- und Präferenzunterschiede und funktional wie emotional verschiedene Abschlussmotive. Damit verbunden variieren auch die untersuchten Preisbereitschaften in der Range von Basisschutz bis Premiumangebot sehr stark.

"Differenzierte Marktkenntnis bewahrt Tierversicherer davor, an den Kundenbedürfnissen vorbeizuentwickeln und ermöglicht die Gestaltung passgenauer, flexibler Produktwelten", resümiert Jessica Ruiz Ribota, Senior Research Consultant bei Nordlight Research. "Davon profitieren auch Vertrieb und Marketing durch präzisere, zielgruppenspezifische Kundenansprache und Beratung."

Weitere Studieninformationen und Studienbestellung

Die komplette rund 100-seitige Trendstudie "Tierversicherungen 2026 - Status Quo, Potenziale und Perspektiven" kann direkt über Nordlight Research bezogen werden. Der Studienbericht enthält umfangreiche weitere Detailergebnisse, Differenzierungen und Rankings nach Kundensegmenten, Produktsegmenten und Anbietern.

Einzelreports liegen für folgende Versicherer von Tierversicherungen vor (alphabetisch):

AGILA | Allianz | AXA | Barmenia | ERGO | Gothaer | HanseMerkur | Lassie | Petolo | PetProtect | R+V | Uelzener

Weitere Info: https://trendmonitor-deutschland.de/produkt/tierversicherungen2026/

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