PURE MOUNTAIN VIBES AUF DER SCHMITTENHÖHE IN ZELL AM SEE-KAPRUN MIT FOLKSHILFE UND LEMO

Zell am See-Kaprun (ots) - Von 9. bis 12. und 16. bis 19. März 2023 finden in Zell am See-Kaprun kulinarische Highlights und Sonnenskilauf zwischen Gletscher, Berg und See statt. Mit den Ski von Signature Dish zu Signature Dish und Frank Rosin hautnah am ersten Wochenende erleben Der Startschuss der diesjährigen Falstaff Genuss-Skitage in Zell am See-Kaprun wird beim ...

mehr