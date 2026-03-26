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Die Lieferkette denkt mit - eine BearingPoint-Studie zeigt, wie erfolgreiche Unternehmen auf Zölle und geopolitische Spannungen reagieren

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Frankfurt am Main (ots)

Eine weltweite Befragung von Entscheider*innen im Supply-Chain-Topmanagement zeigt einen klaren Wandel hin zu autonomen, intelligenten Lieferketten. Dieses neue, vollständig datengetriebene Modell stützt sich auf KI, Regionalisierung und Kreislaufwirtschaft, um hochgradig anpassungsfähig zu sein und sich selbst zu steuern.

Zentrale Ergebnisse:

48 Prozent der Unternehmen treiben die Regionalisierung oder Lokalisierung ihrer Lieferketten voran. Hohe Produktionskosten und Lücken bei Lieferanten bremsen jedoch weiterhin diese Entwicklung.

der Unternehmen treiben die Regionalisierung oder Lokalisierung ihrer Lieferketten voran. Hohe Produktionskosten und Lücken bei Lieferanten bremsen jedoch weiterhin diese Entwicklung. Bis 2030 wird ein Wachstumsanstieg im Handel vor allem in Indien, Mexiko und den ASEAN-Staaten erwartet, während China aufgrund von Entkopplungs- und Diversifizierungsbestrebungen relativ an Dynamik verlieren dürfte.

wird ein Wachstumsanstieg im Handel vor allem in Indien, Mexiko und den ASEAN-Staaten erwartet, während China aufgrund von Entkopplungs- und Diversifizierungsbestrebungen relativ an Dynamik verlieren dürfte. 69 Prozent nennen Cloud-Plattformen unter ihren Top-3-Investitionen und damit als den wichtigsten Hebel für die Transformation der Lieferkette.

nennen Cloud-Plattformen unter ihren Top-3-Investitionen und damit als den wichtigsten Hebel für die Transformation der Lieferkette. Nur 8 Prozent der Unternehmen haben KI-gestützte Planung und Orchestrierung vollständig in ihre Supply-Chain-Prozesse integriert.

der Unternehmen haben KI-gestützte Planung und Orchestrierung vollständig in ihre Supply-Chain-Prozesse integriert. 44 Prozent der Führungskräfte betrachten Zirkularität (Kreislaufwirtschaft) inzwischen als strategischen Wachstumstreiber und nicht mehr nur als eine Frage der Compliance.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat einen neuen globalen Thought-Leadership-Report veröffentlicht: "Autonome, intelligente Lieferketten: Der neue Wettbewerbsvorteil im Zeitalter der Disruptionen". Basierend auf einer Befragung von 620 Führungskräften auf C-Level-Ebene aus Europa, den USA und China zeigt die Studie einen deutlichen Wandel weg von rein effizienzgetriebenen Modellen hin zu neuen Ansätzen, da ständige Störungen die Supply-Chain-Strategie grundlegend verändern.

Anstatt sich nur auf gelegentliche Krisen vorzubereiten, entwickeln Unternehmen inzwischen Lieferketten, die sich dynamisch und in Echtzeit neu konfigurieren können. Die Befragten zeigen einen klaren Kurswechsel hin zu mehr Anpassungsfähigkeit, getrieben durch die Notwendigkeit, Reaktionsfähigkeit zu erhöhen, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und unterschiedlichen regulatorischen sowie nachhaltigkeitsbezogenen Anforderungen in verschiedenen Regionen gerecht zu werden.

"Disruption ist nicht mehr eine Reihe einzelner Schocks, sondern sie ist zu einem dauerhaften Bestandteil des Geschäfts geworden", sagt Christian Opitz, Partner bei BearingPoint. "Unsere Forschung zeigt, dass Marktführer nicht mehr fragen, wie sie sich vor Disruption schützen können, sondern wie sie sich schneller anpassen können, als sie entsteht. Intelligenz in der Lieferkette ist zur neuen Währung des Wettbewerbs geworden."

Regionalisierung gewinnt an Momentum

Fast die Hälfte der Unternehmen treibt die Regionalisierung oder Lokalisierung ihrer Lieferketten voran und schafft damit die physische Grundlage für selbstregulierende Netzwerke. Hohe Kosten, Lücken im Lieferantennetzwerk und komplexe regulatorische Anforderungen stellen jedoch die größten Hürden für eine Skalierung dar. Viele Organisationen kämpfen mit den finanziellen Auswirkungen einer Neuordnung ihrer Lieferantenstrukturen, dem Aufbau von Nearshore-Kapazitäten und der Erfüllung sich wandelnder lokaler Compliance-Vorgaben.

Resilienz wird durch Diversifizierung neu definiert

Bis 2030 wird erwartet, dass das Handelswachstum stärker in Richtung aufstrebende Märkte verlagert wird, während China aufgrund von Entkopplungs- und Diversifizierungsdruck ein langsameres Wachstum erleben dürfte. Führungskräfte betrachten Diversifizierung zunehmend als strategische Fähigkeit, nicht mehr nur als Notfallmaßnahme. Chinesische Unternehmen, ebenso wie andere globale Player, expandieren verstärkt in BRICS- und ASEAN-Märkte und bauen gleichzeitig Produktionskapazitäten in Europa auf, um Zollrisiken und geopolitische Spannungen zu reduzieren. Diese Entwicklungen zeigen eine umfassende Neuordnung globaler Liefernetzwerke, die auf Resilienz, regionaler Balance und Wachstumspotenzial basiert. Sie beschleunigen den Übergang von einer globalen Effizienzlogik hin zu autonomen und intelligenten regionalen Ökosystemen, die sich besonders schnell und flexibel an Veränderungen anpassen können.

Unternehmen investieren in das digitale Rückgrat für Autonomie und Intelligenz

69 Prozent der Führungskräfte zählen Cloud-Plattformen zu ihren drei wichtigsten Investitionsfeldern. Dahinter folgen 50 Prozent, die künstliche Intelligenz priorisieren, sowie 46 Prozent, die sich auf Cybersicherheit und die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur konzentrieren, um Intelligenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu vernetzen. Allerdings verfügen ein Viertel der Unternehmen weiterhin nicht über intelligente Beschaffungs- und Orchestrierungswerkzeuge, um Daten tatsächlich in Echtzeitentscheidungen zu übersetzen.

Echte End-to-End-Autonomie bleibt selten

Obwohl 90 Prozent der Führungskräfte davon ausgehen, dass künstliche Intelligenz Lieferketten bis 2030 grundlegend verändern wird, haben bislang nur 8 Prozent der Unternehmen KI-gestützte Planung und Orchestrierung vollständig integriert. Next-Generation-ERP-Plattformen und prädiktive Analysen entwickeln sich dabei zu den zentralen Enablern, um eine durchgängige End-to-End-Orchestrierung Realität werden zu lassen.

Zirkularität entwickelt sich von einer Compliance-Pflicht zu einem strategischen Differenzierungsmerkmal

Zirkuläre Lieferkettenmodelle gewinnen an Bedeutung: 44 Prozent der Befragten sehen Zirkularität inzwischen als Wachstumstreiber, nicht länger nur als regulatorische Verpflichtung. Unternehmen prüfen zunehmend Reverse-Logistics-Konzepte, Product-as-a-Service-Modelle und Strategien zur Rückgewinnung von Materialien, um Abfall zu reduzieren, neue Umsatzquellen zu erschließen und ihre Markenpositionierung zu stärken.

"Künstliche Intelligenz wird zur nächsten Grenze für Autonomie und Intelligenz. Obwohl bislang nur wenige Unternehmen eine vollständige Selbstorchestrierung erreicht haben, zeigt der schnelle Aufstieg von Cloud-Technologien, KI und regionalisierten Netzwerken, dass die Bausteine für autonome, intelligente Lieferketten bereits in Bewegung sind", erläutert Dr. Stefan Penthin, Globaler Leiter Operations bei BearingPoint.

Fünf Führungsimperative für den Aufbau der autonomen, intelligenten Lieferkette

Der Bericht identifiziert fünf zentrale Handlungsfelder für Unternehmen, die sich einen Vorsprung durch autonome intelligente Lieferketten sichern wollen:

Netzwerke neu ausrichten, um Resilienz und regionale Agilität zu stärken Prozesse standardisieren und Datenqualität erhöhen KI skalieren, um prädiktive und autonome Entscheidungen zu ermöglichen Intelligente Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette verankern Mensch-KI-Zusammenarbeit fördern und eine adaptive Führungskultur entwickeln

Dr. Stefan Penthin resümiert: "Die Gewinner des nächsten Jahrzehnts werden diejenigen sein, die Autonomie und Intelligenz zum Kern ihrer Supply-Chain-Strategie machen. Erfolg wird von Führungsteams abhängen, die kontinuierliche Transformation annehmen, in intelligente Fähigkeiten investieren und Ökosysteme orchestrieren, die sich parallel zu den Marktanforderungen weiterentwickeln können."

Über die Studie

"Autonome, intelligente Lieferketten: Der neue Wettbewerbsvorteil im Zeitalter der Disruptionen" basiert auf einer globalen Befragung von 620 Entscheidern im Supply-Chain-Management auf C-Level, die von BearingPoint im August 2025 durchgeführt wurde. Die Teilnehmenden stammen aus Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 500 Millionen Euro und repräsentieren Branchen wie Automotive und industrielle Fertigung, Konsumgüter und Einzelhandel, Life Sciences, Transport und Logistik, Energie und Versorgungswirtschaft sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.

Laden Sie die vollständige Studie herunter: https://ots.de/1NfeTE

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden.

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