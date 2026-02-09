Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Epiq City-SUV-Crossover: Ausblick auf das günstigste vollelektrische Fahrzeug von Škoda

Mladá Boleslav (ots)

› Modern Solid-Design in voller Ausprägung: Der Epiq ist das erste Serienmodell von Škoda, das alle Elemente der neuen Designsprache der Marke vereint

› Erster Škoda auf der MEB+-Plattform: Frontantrieb, 475 Liter Kofferraumvolumen und eine Reichweite von bis zu 430 Kilometern

› Günstigstes vollelektrisches Škoda Modell: Positioniert als Einstieg in die BEV-Palette der Marke, mit einem Preis, der in vielen Märkten mit dem eines Kamiq mit Verbrennungsmotor vergleichbar ist, für noch mehr Wahlfreiheit der Kunden

› Förderung der Elektromobilität: Der Epiq wird ein Eckpfeiler der Strategie von Škoda sein, das vollelektrische Portfolio der Marke in 2026 zu verdoppeln

Škoda Auto wird in der ersten Hälfte dieses Jahres den neuen, vollelektrischen Epiq vorstellen. Als wichtiges Modell im dynamischen Einstiegssegment wird der City-SUV-Crossover die Elektromobilität noch zugänglicher machen und neue Kundengruppen für die Marke gewinnen. Außerdem ist er ein Eckpfeiler in der Škoda Strategie, das vollelektrische Portfolio der Marke in 2026 zu verdoppeln. Der Epiq kombiniert kompakte Abmessungen mit einem geräumigen Innenraum und nutzt die Vorteile der neuen MEB+-Plattform mit Frontantrieb, die ein geringes Gewicht und hohe Energieeffizienz ermöglicht. Mit einer Reichweite von bis zu 430 Kilometern und einer Schnellladefunktion mit bis zu 133 kW ist er für den komfortablen Alltagseinsatz ausgelegt. Verfügbar sind unter anderem fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme wie Travel Assist 3.0 sowie Funktionen, die normalerweise in höheren Segmenten zu finden sind und die Sicherheit und den Komfort im Straßenverkehr erhöhen.

