Skoda Auto Deutschland GmbH

Das neue vollelektrische 7-sitzige Flaggschiff von Škoda erhält den Namen Peaq

Mladá Boleslav

› Der Modellname unterstreicht die Position des kommenden vollelektrischen 7-Sitzers an der Spitze der Škoda Modellpalette

› Der Peaq überträgt die Ideen der Konzeptstudie Vision 7S in die Serienproduktion und wurde sowohl für moderne Familien als auch für Entdecker des Alltags entwickelt

Im Frühjahr 2022 stellte Škoda mit der Konzeptstudie Vision 7S seine neue Designsprache Modern Solid vor. Das Konzept zeigte deutlich die zukünftige Ausrichtung der Marke, die von Nachhaltigkeit, funktionalem Design und modernster Technologie geprägt ist. Es gab auch einen Ausblick auf ein zukünftiges vollelektrisches 7-sitziges Serienmodell. Das neue Flaggschiff von Škoda wird im Sommer 2026 seine Weltpremiere feiern, und sein Name spiegelt seine Position an der Spitze des Portfolios des tschechischen Automobilherstellers wider: ‚Peaq‘.

Martin Jahn, Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing bei Škoda Auto, sagt: „Mit der Vision 7S haben wir für Škoda Neuland betreten, mit einer klaren Vorstellung davon, wie wir die Marke weiterentwickeln wollen. Seitdem haben wir eine neue Designsprache eingeführt und unsere Produktidentität weiter verfeinert. Jetzt setzen wir dieses innovative Fahrzeugkonzept in die Realität um. Unser neues Flaggschiffmodell hebt unsere Markenwerte Geräumigkeit und Praktikabilität auf ein ganz neues Niveau. Seit heute hat unsere mutige Vision für die elektrische Zukunft von Škoda einen Namen: Peaq – ein klares Statement dafür, wo dieses Modell in unserem Portfolio seinen Platz hat.“

Vor mehr als drei Jahren gab die Konzeptstudie Vision 7S die Richtung für die zukünftige Entwicklung des Škoda Modellportfolios vor. Der neue vollelektrische 7-Sitzer erhält den Namen Peaq und unterstreicht damit seine Position an der Spitze der Modellpalette von Škoda. Bei der Entwicklung des Peaq standen die bekannten und bewährten Markenwerte im Vordergrund: Geräumigkeit, Praktikabilität und Komfort.

Mit sieben Sitzen spricht der Innenraum Familien an, außerdem alle die Arbeit, Freizeit und die Freiheit, zu reisen und zu entdecken, miteinander verbinden möchten. Mit seiner benutzerfreundlichen Gestaltung und durchdachten Simply Clever-Lösungen markiert der Peaq einen weiteren Meilenstein in der Erweiterung der Škoda Elektrofahrzeugpalette.

Die Weltpremiere des neuen Flaggschiffmodells von Škoda ist für Sommer 2026 geplant.

