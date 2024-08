BearingPoint GmbH

Autoindustrie will Wandel durch mehr Zusammenarbeit meistern

Frankfurt (ots)

Eine verstärkte Zusammenarbeit entlang aller Wertschöpfungsketten - dies hat die Automobilindustrie in Zeiten ihres tiefgreifenden Wandels als Meilenstein auf dem Weg in die Industrie 4.0 identifiziert. Deshalb hat die Branche die Initiative "Catena-X" ins Leben gerufen und schafft damit transparente und vernetzte Wertschöpfungsketten. Die Management- und Technologieberatung BearingPoint wurde nun vom Catena-X e.V. als "Qualified Advisor" zertifiziert und kann damit ihre Expertise zu digitalen Innovationen rund um die Wertschöpfungskette unter Beweis stellen. "Catena-X bietet ungeahnte Chancen und Möglichkeiten", sagt BearingPoint-Partner Christoph Landgrebe.

Technologien wandeln sich, die Märkte sind volatil, Lieferketten schwerfällig und an neuen Vorschriften mangelt es nicht - die Automobilindustrie verändert sich auf disruptive und für alle Beteiligten kostspielige Weise. Als Lösung sehen zentrale Player der Branche eine stärkere Kollaboration entlang der gesamten Lieferketten und haben deshalb eine Initiative für ein offenes und interoperables Datenökosystem gestartet: Catena-X. Ziel ist es, Transparenz entlang von Lieferketten über Unternehmensgrenzen hinweg zu schaffen und Datenketten entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu ermöglichen.

Standards und Innovationen: BearingPoint als zertifizierter Berater von Catena-X

BearingPoint ist Teil der Initiative und wurde aufgrund seiner Erfahrungen mit Kunden aus der Automobilbranche von Catena-X als "Qualified Advisor" zertifiziert. Die Management- und Technologieberatung berät in dieser Funktion nicht nur, sondern ist als Partner aktiv an der Weiterentwicklung von Standards im Ökosystem beteiligt - und unterstützt etwa bei der Entwicklung von digitalen Open-Source-Lösungen innerhalb einzelner Expertengruppen. So kann BearingPoint seine Kunden ganzheitlich beraten und stimmt die Anbindung an Catena-X optimal auf die jeweiligen Geschäftsziele ab.

BearingPoint-Partner: "Ungeahnte Chancen und Möglichkeiten"

Christoph Landgrebe, Partner bei BearingPoint und Automobilexperte, sagt dazu: "Viele Herausforderungen unserer Kunden in der Automobilindustrie lassen sich nur mit neuen Formen der Kollaboration entlang von Lieferketten effektiv lösen - egal, ob es um möglichst robuste Lieferketten oder regulatorische Anforderungen geht." Catena-X biete hier bislang "ungeahnte Chancen und Möglichkeiten". Die Partnerschaft von Catena-X und BearingPoint trage entscheidend zur Umsetzung und Optimierung von kollaborativen Industrie 4.0 Anwendungen bei, so Landgrebe weiter. Das Beratungsunternehmen begleitet Automobilhersteller und -zulieferer auf dem Weg hin zu einer sicheren und effizienten Datenökonomie und realisiert gemeinsam mit ihnen die Potenziale neuer Kooperationsformen über Unternehmensgrenzen hinweg. Bei seinem Engagement für Catena-X konzentriert sich BearingPoint auf die wesentlichen Herausforderungen seiner Kunden und kombiniert dabei die fachliche Expertise der Beratungsteams mit der Anbindung und Befähigung innerhalb des Datenökosystems.

Die Anwendungsfälle, die dabei betrachtet werden, reichen von unternehmensübergreifenden Optimierungen, wie beispielsweise dem Austausch von aggregierten Kapazitäts- und Bedarfsdaten entlang der Wertschöpfungskette, bis hin zur Erfüllung aktueller und zukünftiger regulatorischer Anforderungen.

Hier sticht insbesondere der sog. Product Carbon Footprint (PCF) und damit der Nachweis von CO2-Emissionen entlang der Lieferkette und über Unternehmensgrenzen hinweg hervor. Die flächendeckende Berechnung eines solchen CO2-Fußabdrucks von Produkten scheiterte bislang vor allem an einer standardisierten Methodik und am mangelnden Datenaustausch. Die Lösung von Catena-X: die semantische Datenhomogenisierung durch digitale Zwillinge. Dies ermöglicht die Sammlung, den Austausch und die Harmonisierung von Daten aus allen Lebenszyklusphasen, selbst für Tausende oder Millionen von Produkten.

Über Catena-X

Catena-X ist eine Initiative der Automobilindustrie, die darauf abzielt, transparente und vernetzte Wertschöpfungsketten zu schaffen. Das Ziel ist es, durch die Zusammenarbeit führender Unternehmen gemeinsame Standards für den Daten- und Informationsaustausch zu etablieren und so ein Datenökosystem zu schaffen, das Effizienz und Integration entlang der gesamten Lieferkette fördert und gemeinsame Innovationen erleichtert. Die Teilnahme an Catena-X ermöglicht es Unternehmen, nahtlos mit Partnern zu interagieren, den Austausch von Daten zu optimieren und dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft, dessen Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology umfasst. Im Bereich Business Services bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus. Im dritten Bereich entwickelt BearingPoint gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

www.bearingpoint.com

www.linkedin.com/company/bearingpoint

