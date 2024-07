BearingPoint GmbH

Schule im Aufbruch nutzt eine effektive Berichterstattung, um innovative Programme für die Zukunft der Bildung zu ermöglichen

BearingPoint unterstützte Schule im Aufbruch bei der Präzisierung und Harmonisierung ihrer Geschäftsprozesse und der Festlegung wirksamer Leistungsindikatoren (KPIs) mit Hilfe von Salesforce. Dies versetzte die gemeinnützige Initiative in die Lage, ihre Bildungsprogramme und ihr Partnernetz klar zu überblicken, die Projektergebnisse zu bewerten und die Daten zu nutzen, um Dienstleistungen für die Zukunft zu verbessern.

Schule im Aufbruch (SiA) ist eine gemeinnützige Initiative, die ganzheitliche und transformative Bildung im Einklang mit dem Globalen Aktionsplan "Bildung für nachhaltige Entwicklung" der UNESCO unterstützt. Durch ihre Bildungsprogramme fördert SiA eine Lernkultur, die Kindern und Jugendlichen hilft, aktiv und kreativ zu sein, Zukunftskompetenzen zu entwickeln und mit anderen zusammenzuarbeiten, um sinnvolle Ergebnisse zu erzielen.

SiA arbeitet mit Hunderten von Schulen in ganz Deutschland in verschiedenen Bildungsprogrammen zusammen und bietet Workshops, Schulentwicklungsprogramme, Transformationsberatung und Mitgliedschaften an. Schulen, die an dem zweijährigen "Transformationsprogramm" teilnehmen, müssen mehrere Schritte durchlaufen, z. B. die Einarbeitung, Orientierung und Förderung des Engagements der Lehrkräfte in ausgewählten Workshops sowie die regelmäßige Berichterstattung über bestimmte Meilensteine während der Projektdurchführung. Daher wollte SiA eine einheitliche Perspektive auf alle ihre Projektaktivitäten haben, von der Bewertung und Anmeldung der Schulen bis hin zur Nachverfolgung der Durchführung und der Workshop-Ergebnisse sowie zentrale Informationen über ihr Mitgliedernetzwerk. Die nichtstaatliche Organisation zielte auch nach mehr Transparenz hinsichtlich ihrer Finanzierungsquellen und der Nutzung von Daten, um Projekte optimal zu priorisieren.

Anpassung der Salesforce-Funktionen zur Unterstützung der SiA-Prozesse

Im Rahmen einer Pro-Bono-Initiative unterstützte BearingPoint die SiA bei der Definition und Harmonisierung der Geschäftsprozesse sowie bei der Einrichtung effektiver Leistungsindikatoren (KPIs). Das Team analysierte zunächst die Geschäftsabläufe der Organisation und identifizierte und strukturierte die wichtigsten von ihnen. Es bewertete auch die verschiedenen Arbeitsmethoden sowie die Begriffe und Definitionen, die für die verschiedenen Aufgaben verwendet wurden. Dies führte zur Entwicklung einer strukturierteren Arbeitsweise und eines präzisen und kohärenten Wörterbuchs der internen Terminologie. Das bestehende Salesforce-System der SiA wurde um effektive Leistungsindikatoren erweitert, um die Organisation bei der Generierung und Verfolgung ihrer Finanzierungsquellen zu helfen und eine bessere Planung für ihre anstehenden Bildungsprojekte zu ermöglichen.

In einem zweiten Projekt konzentrierte sich BearingPoint auf die Rationalisierung der SiA-spezifischen Prozesse für ihre Bildungsprogramme. Das Team passte den regulären Salesforce-Opportunity-Prozess an, um alle erforderlichen Projektphasen und -elemente abzudecken, einschließlich der Zulassungskriterien und der Einführung neuer Mitglieder, der Workshop-Auswahl und der Zeitpläne. Das Bildungsangebot der SiA wurde klar kategorisiert und ihr Alumni-Netzwerk der Schulen wurde mithilfe des Salesforce Nonprofit Success Pack (NPSP)-Datenmodells in das System integriert. BearingPoint erstellte daraufhin maßgeschneiderte Berichte, um die Leistungsindikatoren effektiv darzustellen und SiA bei der Verfolgung und Bewertung der gesamten Projektaktivität und -leistung zu unterstützen.

"Wir freuen uns sehr, mit Schule im Aufbruch zusammenzuarbeiten, um die Zukunft der Bildung durch innovative Programme zu gestalten. Durch die Nutzung von Salesforce zur Definition und Harmonisierung ihrer Geschäftsprozesse hat SiA das Potenzial ihrer Daten zur Bewertung von Projekten und zur Verbesserung von Dienstleistungen erschlossen. Gemeinsam haben wir Lösungen entwickelt, die die Organisation in die Lage versetzen, ihre Ziele zu erreichen und in ihrem Tätigkeitsbereich einen bedeutenden Beitrag zu leisten. Das macht uns stolz", so Elena Maasem, Partner bei BearingPoint.

"Mit der Unterstützung von BearingPoint haben wir unsere Salesforce Plattform weiterentwickelt. Uns ist es nun möglich, unser Programm der Transformationsbegleitung an Schulen vom Beginn der Schulakquise bis hin zur Finalisierung der Programmdurchführung in Salesforce abzubilden. Durch die Standardisierung dieser Prozesse und der Automatisierung einzelner Schritte können wir unsere Arbeit zukünftig datengetrieben und effizient ausführen. Die verbesserte Datenlage ermöglicht uns zielgerichtetere Analysen und Prognosen", so Björn Lefers, Team Facilitation & Organizational Development und Netzwerkkoordinator für Niedersachsen.

