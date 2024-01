BearingPoint GmbH

BearingPoint baut internationales Sourcing & Procurement Team mit dem Partner Jean-Paul Wehrens weiter aus

Frankfurt am Main (ots)

Jean-Paul Wehrens bringt mehr als 22 Jahre branchenübergreifende Beratungserfahrung und ein internationales Netzwerk mit Fokus auf ganzheitliche digitale Transformationsprojekte für den operativen sowie strategischen Einkauf mit.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint gibt die strategische Erweiterung ihrer Sourcing & Procurement Kapazitäten mit dem neuen Partner und ausgewiesenen Themenexperten Jean-Paul Wehrens bekannt. Als Partner in der Service Line Operations wird er sich darauf konzentrieren, innovative Beschaffungsstrategien, -prozesse und Softwarelösungen für seine Kunden zu entwickeln und zu implementieren.

Seit mehr als 22 Jahren beschäftigt sich Jean-Paul Wehrens intensiv mit dem Thema Sourcing & Procurement. In dieser Zeit sammelte er umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen multinationalen digitalen Transformationsprojekten und führenden nationalen und internationalen Unternehmen. Wehrens beriet erfolgreich bei der Gestaltung und Umsetzung von Source-to-Pay Strategien, Prozessen und geeigneten Softwarelösungen. Als Berater, Manager, Partner sowie Global Board Mitglied hat Wehrens weltweit in führenden Branchen wie Konsumgüter und Einzelhandel, diskrete Fertigung, Pharma und Life Sciences, Öl und Gas, Chemie sowie Luft- und Raumfahrt gearbeitet.

"Ich freue mich, mit meiner breit gefächerten Erfahrung sowie der ausgeprägten Stärke des internationalen BearingPoint Teams die Beratungsservices im Bereich Sourcing & Procurement zu verstärken und Kunden auf ihrem Weg zu einer widerstandsfähigen digitalen Führungsrolle zu unterstützen. Ziel ist, dass unsere Kunden agil, intelligent und effizient mit der Disruption umgehen können, die zur neuen Normalität geworden ist. Das bedeutet, dass ich auch die Verantwortung für die operative und integrative Umsetzung übernehmen und mich auf den nachhaltigen Wert für meine Kunden konzentrieren werde. Was mich am meisten inspiriert, ist der persönliche Austausch und die Interaktion mit Kunden, um die Agenda für die Zukunft von Sourcing & Procurement zu erarbeiten und umzusetzen", so Jean-Paul Wehrens.

Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich bei BearingPoint: "Jean-Paul Wehrens verstärkt unser Sourcing & Procurement Team auf ideale Weise. Mit ihm haben wir weitere, bewährte Spitzenkompetenz für unsere internationalen Aktivitäten an Bord geholt. Er wird mit unseren Kunden zukunftsweisende Ansätze und konkrete Antworten für die heterogenen Herausforderungen im Einkauf und in der Beschaffung erarbeiten, insbesondere vor dem Hintergrund des sich schnell verändernden wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Umfelds."

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

Weitere Informationen:

Homepage: www.bearingpoint.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Original-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell