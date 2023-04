Andrea von Harten

Andrea von Harten: Wie ihr der Aufstieg zu einer der gefragtesten Immobilienmaklerinnen Hamburgs gelang

Hamburg (ots)

Angesichts steigender Mietpreise und weiterhin hoher Baukosten sind immer mehr Menschen am Kauf einer Bestandsimmobilie interessiert - doch auch hier muss der Kaufpreis angesichts der gestiegenen Zinsen passen. Gleichzeitig sinkt jedoch auch vielerorts das Vertrauen in Makler und ihre Angebote. Nicht so bei der Hamburgerin Andrea von Harten, die sich nach ihrer Zeit als Marineoffizierin bei der Bundeswehr innerhalb kürzester Zeit als eine der gefragtesten Immobilienmaklerinnen der Hansestadt etabliert hat. Hier erfahren Sie, was ihr Erfolgsgeheimnis ist, auf welche Weise sie sowohl Käufern als auch Eigentümern hilft und wie ihr der rasche Aufstieg gelang.

Stabilität der monatlichen Kosten, langfristige Möglichkeiten der Geldanlage und größtmögliche Unabhängigkeit in unsicheren Zeiten für Mieter - es gibt etliche Gründe, die 2023 für den Kauf einer Bestandsimmobilie sprechen. Gleichzeitig sind auch Eigentümer zunehmend daran interessiert, einige ihrer Objekte zu veräußern. Sie alle teilen sich jedoch die gleichen Probleme: Während sie einerseits nicht über das nötige Know-how verfügen, um ihr Vorhaben in Eigenregie abzuwickeln, ist andererseits auch die Zusammenarbeit mit Immobilienmaklern immer seltener von Erfolg gekrönt. Zu schwerfällig und lückenhaft gestaltet sich die Zusammenarbeit mit vielen der unerfahrenen Anbieter - auch an Ortskenntnis, Leidenschaft und Engagement fehlt es ihnen oft. "Mittlerweile macht die Nachlässigkeit vieler Makler die Runde. So ist es kein Wunder, dass immer mehr Menschen zögerlich agieren - schließlich müssen sie im schlimmsten Fall erhebliche Verluste befürchten", schildert Andrea von Harten.

"Ich kann derartige Bedenken gut verstehen, weshalb ich die Probleme der Branche von Anfang an gründlich unter die Lupe genommen und alles daran gesetzt habe, sie zu lösen. Für mich ist es ein persönliches Anliegen, sowohl Käufern als auch Eigentümern bei jedem einzelnen Aspekt ihrer Geschäfte unter die Arme zu greifen - und ihnen damit ausnahmslos die bestmöglichen Ergebnisse zu verschaffen", fügt die Immobilienexpertin hinzu. Schon während ihrer Zeit als Marineoffizierin bei der Bundeswehr war Andrea von Harten regelmäßig an der Sanierung von Häusern und Wohnungen beteiligt und konnte als Social-Media-Managerin erste Erfahrungen im Umgang mit den sozialen Medien als Werbe-Tool sammeln. Auf dieser Grundlage wechselte sie nach Ende ihrer Dienstzeit in die Immobilienbranche und bildete sich in Ergänzung zu ihrem bereits abgeschlossenen BWL-Studium umfassend weiter. Nicht zuletzt wegen ihres persönlichen Einsatzes für ihre Kunden und ihres umfassenden Fachwissens etablierte sich ihr Unternehmen Andrea von Harten Immobilien in Hamburg schnell als verlässliche Anlaufstelle für all jene, die am Kauf oder Verkauf einer Immobilie interessiert sind. So wickelte die Maklerin in den vergangenen drei Jahren nicht nur etliche Immobiliengeschäfte erfolgreich ab, sondern erregte außerdem bundesweite Aufmerksamkeit als renommierte Immobilienexpertin in der TV-Show "Mieten, Kaufen, Live".

Immobilienverkauf von A bis Z: So stellt Andrea von Harten einen reibungslosen Ablauf sicher

"Wir begleiten den Verkauf einer Immobilie von Anfang bis Ende und unterstützen Käufer und Eigentümer in jeder Phase - von der Wertermittlung über die Vermarktung bis zur Schlüsselübergabe", betont Andrea von Harten. Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Sitz in der HafenCity in Hamburg und kennt somit den lokalen Immobilienmarkt sowie die Besonderheiten vor Ort. Außerdem verfügen die Immobilienprofis über ein umfangreiches Netzwerk aus Finanz- und Steuerberatern sowie Notarbüros, um Käufern eine schnelle Kaufentscheidung zu ermöglichen. Eine zielgerichtete Social-Media-Vermarktung zu verkaufender Objekte ermöglicht es ferner, den Verkauf der Immobilie innerhalb kürzester Zeit abzuwickeln.

Zum Leistungsangebot gehört zudem die Erstellung einer Wohnflächenberechnung durch einen Architekten und eine virtuelle Besichtigung der Objekte - dadurch besteht auch die Möglichkeit, die einzelnen Räume auch vom PC, Laptop oder Tablet zu vermessen. Darüber hinaus steht Andrea von Harten ihren Kunden rund um die Uhr für Rücksprachen per WhatsApp zur Verfügung. "Für mich ist es von großer Bedeutung, dass ich mit Käufern und Verkäufern auf Augenhöhe kommuniziere. Ich stehe stets für Fragen und Wünsche zur Verfügung und halte ein offenes Ohr für sie bereit. Auf diese Weise kann schnell ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden, das für meine erfolgreiche Arbeit als Immobilienmaklerin unerlässlich ist", so die Immobilienmaklerin.

Vom BWL-Studium bei der Bundeswehr zur Immobilienmaklerin: Andrea von Hartens Aufstieg in der Branche

"Schon während meiner Zeit bei der Bundeswehr half ich dabei, Wohnungen und Häuser zu renovieren und erlangte dadurch wertvolle Erfahrungen in der Immobilienbranche", erzählt die Expertin. Parallel dazu beschäftigte sich die heutige Maklerin mit der Immobilienverwaltung - alles während ihrer Tätigkeit als Marineoffizierin. Während ihres BWL-Studiums an der Universität der Bundeswehr in Hamburg kam ihr schließlich die Idee, nach ihrer Dienstzeit in die Immobilienbranche zu wechseln. So absolvierte sie den IHK-Lehrgang zur Immobilienmaklerin und den Kurs zur Immobilienverwalterin an der DFI.

Zusammen mit ihrem BWL-Studium bildete dies eine solide Grundlage für den Schritt in die Selbstständigkeit. "Als mein Erfolgsgeheimnis bezeichne ich neben meiner umfassenden Ausbildung und meinem Fokus auf die Interessen meiner Kunden zweifellos die Transparenz meines öffentlichen Auftritts: Ich habe schon von Beginn an offen gezeigt, was Käufer und Eigentümer von mir erwarten können. Auf diese Weise konnte ich beispielsweise auf Social Media oder im TV zeigen, warum ich die richtige Ansprechpartnerin für Immobiliengeschäfte in und um Hamburg bin", erklärt Andrea von Harten.

Sie wollen Ihre Immobilie zeitnah und ohne Komplikationen veräußern oder ein neues Wohnobjekt in Hamburg erwerben? Dann melden Sie sich jetzt bei Andrea von Harten und lassen Sie sich unverbindlich beraten!

Original-Content von: Andrea von Harten, übermittelt durch news aktuell