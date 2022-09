BearingPoint GmbH

Gesundheitsexperte Prof. Dr. Volker Nürnberg neuer Partner bei BearingPoint

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint baut mit Volker Nürnberg und seinem Team die Expertise im Bereich Healthcare aus.

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens, der Fachkräftemangel und die intersektorale Zusammenarbeit sind wichtige Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die digitale Transformation betrifft besonders auch die öffentlichen Bereiche im Gesundheitswesen. Dies ist nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie deutlich sichtbar und beschleunigt worden. Prof. Dr. Volker Nürnberg, seit vielen Jahren ein ausgewiesener Experte in diesem Themenfeld, verstärkt seit September BearingPoint als Partner im Bereich Healthcare. Seine Spezialthemen sind neben Krankenhaus und Krankenkassen Startups, Personalentwicklung, Mediation und wissenschaftliche Gutachten. Zudem unterstützt er digitale Anbieter von innovativen Lösungen beim Markteintritt. Mit seiner und der Expertise seines Teams will Volker Nürnberg bei BearingPoint wertvolle Synergien schaffen und komplementäre Angebote für Kundinnen und Kunden anbieten sowie Kostenträger und Leistungserbringer dabei unterstützen, die (digitale) Transformation zu bewältigen. Dabei sind Strategie, HR und Technologie wichtige Parameter.

"Gesundheitspapst" Volker Nürnberg: "Mein Ziel ist, die digitale Transformation des Gesundheitswesens, bei knapper werdenden Ressourcen, für eine bessere Versorgung umzusetzen. Bei BearingPoint findet sich die technische Expertise sowie das Management-Knowhow, das für den Umbau des Gesundheitswesens nötig ist."

Iris Grewe, Leiterin der Region Deutschland, Schweiz, Österreich bei BearingPoint: "Wir freuen uns sehr, dass wir Volker Nürnberg für uns im Bereich Healthcare gewinnen konnten. Er ist eine großartige Verstärkung für BearingPoint und wird mit seinem Team eine treibende Kraft in der Transformation des Gesundheitswesens sein. Ich bin überzeugt davon, dass er neue Akzente in der Szene setzen und hierbei wegweisende digitale Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden schaffen wird."

Kurzinfo zur Person:

Prof. Dr. Volker Nürnberg hält seit 2011 eine Professur in Betriebswirtschaftslehre und unterrichtet an der Hochschule Allensbach und der Technischen Universität München Gesundheitsmanagement. Zudem ist er externer Gutachter beim gemeinsamen Bundesausschuss G-BA. Vor seinem Wechsel zu BearingPoint war Nürnberg fünf Jahre Partner im Bereich Gesundheitswirtschaft bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO und davor Head of Healthcare bei Mercer. Von 2001 bis 2011 war er Geschäftsführer bei den Krankenkassen (BKK, AOK) und hat interne Dienstleistungen für die Sozialversicherung erbracht. Seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen u.a. im Bereich Kostenträger und Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Im vergangenen Jahr wurde Nürnberg in die Liste der "vierzig führenden Köpfe" des Personalmagazins aufgenommen. Mit über 750 Vorträgen und Moderationen und 400 Fachartikeln ist er einer der gefragtesten Gesundheitsexperten in Deutschland.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

Weitere Informationen:

Homepage: www.bearingpoint.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Twitter: @BearingPoint

Original-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell