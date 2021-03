BearingPoint GmbH

Virtualisierung von Unternehmen: The Future is now

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Werden sich Unternehmen im kommenden Jahrzehnt schrittweise virtualisieren? Müssen dafür alte Denkweisen kritisch hinterfragt und neue strategische Impulse gesetzt werden? Und welche Potenziale bietet die Virtualisierung einzelner Branchen für die Telekommunikationsanbieter? Die Management- und Technologieberatung BearingPoint untersucht, welchen Herausforderungen Unternehmen in einer immer komplexer werdenden Welt gegenüberstehen und wie sich ein höherer Grad der Virtualisierung positiv auf die Resilienz der Unternehmen auswirkt.

Wir leben bereits mitten im Zeitalter der Virtualität. Die Corona-Krise hat uns vor Augen geführt, welch´ große Bedeutung die Virtualität für unser alltägliches Leben inzwischen hat. Aber auch, wo es noch hakt und Prozesse dringend neu gedacht werden müssen. Gerade Unternehmen müssen sich dieser wichtigen Herausforderung stellen, wenn sie in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben wollen. Die neue Publikation "The future is now! Virtualization - exploring a new world" der Management- und Technologieberatung BearingPoint nimmt das Thema Virtualisierung unter die Lupe und gibt Handlungsempfehlungen für die Unternehmen.

Auf die Digitalisierung folgt die Virtualisierung als große Herausforderung

Unternehmen stehen sich in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld gegenüber, das durch eine hohe Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit geprägt ist. Betrachtet man die Entwicklung der Wertschöpfung, von der Dezentralisierung in den 1990er Jahren bis zur Digitalisierung und Digitalen Transformation heute, zeichnet sich die schrittweise Virtualisierung von Unternehmen als nächste große Herausforderung ab.

Unternehmen müssen für die erfolgreiche Virtualisierung sehr flexibel und resilient sein

Um im hart umkämpften Marktumfeld bestehen zu können, müssen Unternehmen einen hohen Grad an Flexibilität und Resilienz aufweisen. Und damit die Transformation zu einer resilienteren Organisation gelingt, müssen Unternehmen hinterfragen, welche ihrer Aktivitäten analog oder digital durchgeführt werden können. Bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen und der Resilienz-Transformation spielt die Virtualisierung eine entscheidende Rolle, betont BearingPoint.

Marcel Tietjen, Partner bei BearingPoint: "Spätestens die Corona Krise hat Unternehmen gezeigt, wie wichtig es ist, Resilienz im eigenen Unternehmen aufzubauen. Schon vor Corona befanden sich Organisationen durch die anhaltende Digitale Transformation in einem hochgradig komplexen Umfeld. Die Virtualisierung ist disruptiv - Grenzen zwischen physisch und virtuell Existierendem verschwinden immer mehr. Unternehmen, die weiterhin wettbewerbsfähig bleiben und den Weg zu einer resilienteren Organisation meistern möchten, dürfen die zunehmende Virtualisierung nicht verschlafen und müssen jetzt die Transformation angehen."

Unterschiedliche Formen der Virtualisierung werden die Zukunft bestimmen

Zwei Formen der Virtualisierung werden aus Sicht von BearingPoint potenziell die nächsten Jahrzehnte beeinflussen: Zum einen die sogenannten "Global First"- und die "Remote First"-Unternehmen, die bereits seit Gründung vollständig virtualisiert sind und ohne nationale Grenzen, lokale Arbeitsmärkte und feste Standorte arbeiten. Zum anderen die traditionellen Unternehmen, die über die sogenannte "Prozess Virtualization" - einen Transformationsprozess - ihre Widerstandsfähigkeit durch die Förderung der Virtualisierung ihrer Prozesse und Bereiche kontinuierlich verbessern.

BackCasting-Methode liefert Aktionspunkte für die Erreichung der Zukunftsziele

Doch wie müssen sich Unternehmen aufstellen, um ihre Marktposition erfolgreich stärken und langfristig wettbewerbsfähig bleiben zu können? Und wie können Unternehmen die Geschäftspotenziale identifizieren, die durch die Virtualisierung entstehen? BearingPoint empfiehlt zur Beantwortung dieser Fragen das sogenannte BackCasting - eine Methode der Zukunftsforschung. BackCasting beginnt mit der Definition einer wünschenswerten Zukunft und arbeitet dann rückwärts, um Richtlinien und Aktionspunkte zu identifizieren, die diese bestimmte Zukunft mit der Gegenwart verbinden. Mit dieser Methode können laut BearingPoint die zentralen Herausforderungen identifiziert und Aktionspunkte zur erfolgreichen Zielerreichung erarbeitet werden.

Thomas Heiss, Partner bei BearingPoint: "In dieser komplexen und hoch volatilen Welt bedarf es neuer Methoden und Konzepte zur Weiterentwicklung von Unternehmen. Krisen zwingen Organisationen dazu, bewährte Ansätze zu hinterfragen. Anstatt wie bisher lediglich bestehende Ziele linear fortzuschreiben, sollten Unternehmen eher langfristige Zielbilder definieren und daraus retrospektiv notwendige Maßnahmen zu Erreichung dieser Ziele ableiten. Diese auch als BackCasting bezeichnete Methode ermöglicht es Unternehmen, mit einem Mindset, das auf die Zukunft ausgerichtet ist, auch in volatilen Zeiten erfolgreich zu sein."

Virtualisierung von Unternehmensbereichen bietet großes Potenzial für Telekommunikationsanbieter

Telekommunikationsanbieter können den Trend der Virtualisierung nutzen, um sich zu einem digitalen Service-Provider zu entwickeln und ihr Geschäftsmodell zu erweitern, heißt es in der Studie von BearingPoint. Welche Geschäftspotenziale sich ergeben werde beispielhaft beim Betrachten der Gesundheitsbranche deutlich. Die Schaffung eines globalen Health-Care-Ecosystems bedeute im ersten Schritt eine digitalere und dezentralere Gesundheitswirtschaft. Im zweiten Schritt bilde ein globales Health-Care-Ecosystem die Grundlage für die Virtualisierung, wenn beispielsweise die physische Komponente verschwindet und sich Patient und Arzt in einem virtuellen Raum treffen, um die Diagnose und Behandlung zu diskutieren.

Die vollständige Publikation steht unter folgendem Link zur Verfügung: https://ots.de/BXRqEg

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations und Technology. Im Bereich Business Services bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus. Im dritten Bereich stellt BearingPoint Software-Lösungen für eine erfolgreiche digitale Transformation bereit und entwickelt gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

Weitere Informationen:

Homepage: www.bearingoint.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Twitter: @BearingPoint_de

Original-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell