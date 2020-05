ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 20. Mai 2020

Mainz (ots)

Woche 22/20 Donnerstag, 28.05. Bitte Programmänderung beachten: 22.00 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 24.5.2020) 22.30 Star Trek II: Der Zorn des Khan (von 20.15 Uhr) 0.15 The Bay Vermisst (vom 13.3.2020) 1.00 The Bay Verdacht (vom 13.3.2020) 1.45 The Bay Entführung (vom 13.3.2020) 2.30 The Bay Verstrickung (vom 13.3.2020) 3.15 The Bay Abschied (vom 13.3.2020) 4.00 The Bay Geständnis (vom 13.3.2020) 4.45 NEO MAGAZIN ROYALE Classics (14) (vom 7.11.2019) Deutschland 2019 (ab 5.10 Uhr Programm wie ausgedruck). Woche 27/20 Dienstag, 30.06. Bitte geänderte Reihenfolge beachten: 2.15 neoriginal Lobbyistin Tod Dramaserie (vom 15.11.2017) 2.45 neoriginal Lobbyistin Schuld Dramaserie (vom 22.11.2017) 3.10 neoriginal Lobbyistin Druck Dramaserie (vom 29.11.2017) 3.40 neoriginal Lobbyistin Stolz Dramaserie (vom 6.12.2017) 4.10 neoriginal Lobbyistin Schmutz Dramaserie (vom 13.12.2017) 4.40 neoriginal Lobbyistin Mut Dramaserie (vom 20.12.2017)

